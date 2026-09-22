Los Leones se consagraron pentacampeones sudamericanos tras vencer a Chile en Santa Fe

Los Leones volvieron a celebrar un título continental. El seleccionado argentino masculino de hockey sobre césped se consagró pentacampeón sudamericano tras vencer a Chile en la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El conjunto nacional confirmó así su dominio regional y sumó una nueva medalla de oro a su extensa trayectoria internacional.

La definición se disputó este martes en Santa Fe, luego de que Argentina llegara a la final con puntaje ideal y una actuación contundente durante la etapa clasificatoria.

Una campaña sin derrotas

Los Leones comenzaron el torneo con una goleada histórica por 22-0 ante Perú. Luego superaron a Brasil por 4-1 y derrotaron a Chile por 5-1 en la fase de grupos.

En su última presentación antes de la final, el equipo argentino venció a Uruguay por 7-0, con goles de Nicolás Rodríguez, Mateo Serrano, Joaquín Costa —en dos oportunidades—, Mateo Torrigiani, Luca Dulor y Nicolás Cicileo.

Con ese resultado, el seleccionado dirigido por Juan Manuel Vivaldi alcanzó los 12 puntos y se aseguró el primer lugar de la clasificación.

Argentina terminó la fase inicial con 38 goles a favor y apenas dos en contra, una muestra de la contundencia ofensiva y solidez defensiva que exhibió durante el certamen.

El camino hacia un nuevo título

La victoria ante Chile en la final le permitió al seleccionado argentino sumar otra consagración sudamericana y mantener su hegemonía en la región.

El equipo nacional había llegado a la definición después de superar nuevamente al conjunto chileno en la fase de grupos, aunque el partido decisivo representó un desafío diferente por la disputa directa de la medalla de oro.

La conquista en Santa Fe ratifica la continuidad de un seleccionado que se mantiene entre los principales referentes del hockey masculino del continente.

Un nuevo festejo para el hockey argentino

El título obtenido en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 representa una nueva página en la historia de Los Leones, que volvieron a quedarse con el campeonato sudamericano.

La consagración también fortalece el proceso del equipo nacional de cara a los próximos compromisos internacionales, con una generación de jugadores que continúa ampliando el palmarés del hockey argentino.