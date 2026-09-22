Un profesor irá a juicio acusado de intentar abusar sexualmente de una alumna en San Luis

Un profesor de una escuela secundaria de la ciudad de San Luis irá a juicio acusado de abuso sexual en grado de tentativa, agravado por ser encargado de la educación, y amenazas coactivas contra una alumna que tenía 14 años al momento del hecho.

La decisión fue adoptada por el juez de Garantía Nº 1, Juan Manuel Montiveros Chada, durante una audiencia de control de acusación en la que rechazó los planteos formulados por la defensa y dispuso la elevación de la causa a juicio.

El episodio investigado habría ocurrido en 2024, dentro del establecimiento educativo donde el acusado se desempeñaba como docente de la adolescente.

Por tratarse de un caso que involucra a una menor de edad, se omiten los nombres de la víctima y del imputado para preservar la identidad y la intimidad de la adolescente.

La acusación de la Fiscalía

Según la acusación presentada por la fiscal de Género Nº 2, Antonella Córdoba, el profesor se habría acercado a la alumna mientras ambos se encontraban en la escuela.

De acuerdo con el relato fiscal, el hombre le habría dicho que era “muy hermosa” y que podía ayudarla “en muchas cosas” si se dejaba tocar. Luego, habría intentado besarla.

La adolescente se habría levantado para dirigirse hacia la puerta, momento en el que el acusado presuntamente la tomó de un brazo y le manifestó: “Si le decís a alguien, te voy a hacer la vida imposible”.

Finalmente, la joven habría logrado retirarse del lugar.

La Fiscalía calificó el hecho como abuso sexual en grado de tentativa, agravado por ser encargado de la educación, en concurso real con amenazas coactivas, y solicitó una pena de tres años de prisión.

Los planteos de la defensa

Durante la audiencia, la abogada defensora, Yanina Tonetti, solicitó que la causa no avanzara a juicio.

Entre sus argumentos, sostuvo que no había podido acceder a la videograbación de la audiencia original de formulación de cargos, pese a haberla solicitado en distintas oportunidades. También cuestionó que el acta de esa instancia no describiera los hechos con suficiente precisión.

La defensa planteó además que la Fiscalía no había determinado concretamente cuál habría sido el comienzo de ejecución del abuso sexual en grado de tentativa y señaló que algunas personas que se encontraban en la escuela al momento del episodio no habrían sido incorporadas como testigos.

Por esos motivos, solicitó el sobreseimiento definitivo del acusado o, subsidiariamente, la nulidad de la acusación por una presunta afectación del derecho de defensa y del debido proceso.

La fiscal Córdoba pidió rechazar los planteos y sostuvo que la acusación reunía los requisitos necesarios para avanzar a juicio. La Defensora Adjunta de Niñez y Adolescencia, Belén Suárez, acompañó la postura del Ministerio Público Fiscal.

La decisión del juez

Antes de resolver, Montiveros Chada dispuso un cuarto intermedio para que la defensa y el acusado pudieran acceder a las actuaciones cuestionadas.

Al reanudarse la audiencia, el magistrado rechazó el planteo de nulidad. Para ello, tuvo en cuenta las actuaciones posteriores a la formulación de cargos, entre ellas una audiencia realizada en octubre de 2025, en la que el acusado había prestado declaración asistido por su actual defensora.

El juez consideró que no se había acreditado una afectación insalvable del derecho de defensa que justificara anular la acusación.

También rechazó el pedido de sobreseimiento al señalar que, para cerrar definitivamente un proceso antes del juicio, debe existir certeza suficiente respecto de que el hecho no ocurrió, que el acusado no fue su autor o que la conducta investigada no constituye delito.

Según explicó, esas circunstancias no estaban acreditadas y las controversias planteadas por las partes deberán resolverse mediante la producción y el control de la prueba durante el debate oral.

El magistrado remarcó, además, que los hechos atribuidos todavía no se encuentran probados.

La causa fue elevada a juicio

Luego de rechazar los planteos de la defensa, el juez admitió la acusación fiscal y las pruebas ofrecidas por las partes.

De esta manera, la causa fue elevada a juicio. Ahora, el Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial deberá establecer la fecha del debate oral y determinar qué tribunal intervendrá.

La defensa dejó planteada la reserva de recurrir la decisión.

El proceso continuará así en la instancia de juicio, donde deberán producirse y debatirse las pruebas para establecer qué ocurrió y determinar las eventuales responsabilidades penales.

Fuente: Periódico Judicial