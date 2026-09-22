Pablo Di Liscia fue designado secretario nacional de Discapacidad tras la salida de Vilches

El Gobierno nacional designó a Pablo Di Liscia como nuevo secretario nacional de Discapacidad, en reemplazo de Alejandro Vilches, quien había presentado su renuncia el lunes por “razones estrictamente personales”.

El nombramiento se conoció este martes, en medio de la discusión política y legislativa por los recursos destinados al área en el proyecto de Presupuesto 2027.

Di Liscia es considerado un hombre de confianza del ministro de Economía, Luis Caputo, y asumirá la conducción de la Secretaría Nacional de Discapacidad, organismo que funciona bajo la órbita del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones.

La trayectoria del nuevo funcionario

El flamante secretario cuenta con experiencia en la administración pública y en el sector privado.

Entre 2017 y 2019 se desempeñó como presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires.

Anteriormente, ocupó los cargos de subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Según destacó el oficialismo, su trayectoria también incluye más de 20 años de experiencia ejecutiva en el ámbito privado, además de tareas vinculadas con la conducción de organismos, la administración de presupuestos y la gestión de equipos de trabajo.

Las prioridades de su gestión

Desde el Gobierno señalaron que Di Liscia tendrá entre sus principales objetivos optimizar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad, fortalecer los mecanismos de gestión y control y garantizar una administración eficiente de los recursos.

También continuará con el proceso de auditoría de las pensiones por invalidez laboral, iniciado con el propósito de detectar posibles irregularidades y beneficios otorgados de manera fraudulenta, según la posición oficial.

La designación se produce mientras el Congreso debate las modificaciones previstas para el área en el proyecto de Presupuesto 2027.

La salida de Alejandro Vilches

Vilches había presentado su renuncia el lunes mediante una carta dirigida al ministro Mario Lugones, en la que atribuyó su decisión a motivos personales.

Su salida se produjo luego de que el proyecto presupuestario generara cuestionamientos por los ajustes contemplados para el sector de Discapacidad, tanto desde la oposición como desde sectores aliados al oficialismo.

Entre los puntos discutidos se encuentran el financiamiento de las prestaciones, el régimen de pensiones y las modificaciones al nomenclador utilizado para establecer los valores de los servicios destinados a personas con discapacidad.

El Gobierno había anticipado que evaluaría cambios en el texto para alcanzar acuerdos con distintos bloques legislativos.

Un área en medio de una fuerte discusión política

La llegada de Di Liscia se da en un contexto de debate sobre el futuro de las políticas de discapacidad y el alcance de las reformas presupuestarias impulsadas por la administración de Javier Milei.

El nuevo secretario deberá asumir la conducción del organismo mientras continúan las negociaciones parlamentarias y los reclamos de organizaciones y familias vinculadas con el sector.

Por el momento, el Gobierno fijó como ejes de la nueva gestión la mejora de los controles, la administración de los recursos y el acceso a las prestaciones.