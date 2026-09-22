Argentina alcanzó la autosuficiencia para tipificar donantes de médula ósea

Argentina alcanzó un nuevo avance en el sistema de donación de médula ósea: el Laboratorio Nacional de Inmunogenética (LNI) del INCUCAI logró procesar en el país todas las muestras de donantes recibidas para su tipificación, sin necesidad de recurrir a laboratorios de otras naciones.

La tipificación es un procedimiento fundamental para determinar la compatibilidad genética entre un potencial donante y una persona que necesita un trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH). Al realizar este proceso dentro del país, se pueden agilizar los tiempos de incorporación de los donantes argentinos a las redes internacionales y ampliar la capacidad de búsqueda de personas compatibles.

El avance se consolidó a partir de la incorporación de equipamiento automatizado y la estandarización de procedimientos que permitieron al LNI comenzar a realizar estos estudios en Argentina en 2024. Desde entonces, el laboratorio procesó 20.884 muestras y aumentó de manera significativa su capacidad operativa. Entre 2024 y 2025, el volumen pasó de 3.456 a 9.085 muestras procesadas, mientras que en lo que va de 2026 ya fueron tipificados 8.151 donantes.

Actualmente, más del 90% de los donantes argentinos registrados cuentan con tipificación mediante tecnología de alta resolución. El Registro Nacional de Donantes de CPH, que depende del INCUCAI, reúne a unos 326.000 inscriptos y forma parte de la World Marrow Donor Association, una red internacional que agrupa registros de 56 países y más de 44 millones de donantes.

Los resultados también se reflejan en la actividad de trasplantes. En lo que va de 2026 se realizaron 992 trasplantes de médula ósea, de los cuales 122 correspondieron a pacientes que recibieron células de donantes no familiares gestionados mediante el Registro. En 2025, Argentina había alcanzado un récord de 1.510 trasplantes de CPH, con 144 realizados gracias a donantes no emparentados.

Desde la puesta en funcionamiento del Registro en 2003, más de 2.100 argentinos que no contaban con un donante compatible dentro de su familia pudieron acceder a un trasplante de médula ósea con donantes provenientes de los registros. Además, el sistema argentino aportó 833 donantes, tanto para pacientes del país como del extranjero.

El sistema también incorporó en 2025 el hisopado de mucosa yugal como alternativa para la captación y tipificación de donantes. Se trata de un procedimiento no invasivo que permite obtener una muestra genética de la boca y complementar el método tradicional asociado a la donación de sangre.

El fortalecimiento de la capacidad nacional de tipificación representa así una mejora en una etapa clave del proceso de donación: identificar con mayor rapidez a quienes podrían ser compatibles con pacientes que necesitan un trasplante y ampliar las posibilidades de acceso a un tratamiento que, para muchas personas, depende de encontrar un donante no relacionado.