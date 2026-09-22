Un hombre dejó a su hija de 7 años encerrada en el auto durante horas y se fue a un boliche

Una nena de siete años fue rescatada por la Policía durante la madrugada del domingo en Río Gallegos, luego de permanecer alrededor de tres horas encerrada y sola dentro de un automóvil. Su padre la había dejado en el vehículo y se había dirigido a un boliche cercano.

El hecho ocurrió en inmediaciones de las calles Entre Ríos y Zapiola. Un trabajador de una estación de servicio advirtió que un Volkswagen Gol bloqueaba el acceso a la playa y dio aviso a la Policía. Cuando los efectivos se acercaron al rodado, descubrieron que en su interior estaba la menor.

Según la reconstrucción difundida por medios locales, la niña había estado previamente en una reunión con amigas y le había pedido a su padre que fuera a buscarla. El hombre finalmente la retiró, pero en lugar de llevarla a su domicilio la dejó dentro del automóvil, alrededor de las 2:30.

Antes de alejarse, le habría indicado que no llamara a su madre y le aseguró que regresaría en una hora. Sin embargo, el tiempo pasó y la menor comenzó a enviarle mensajes para pedirle que volviera, aunque no obtuvo respuesta.

Los efectivos lograron abrir el vehículo y poner a la niña a resguardo. Vestía su pijama al momento del rescate. Luego, la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia tomó intervención y la denuncia fue radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Río Gallegos.

Mientras tanto, la Policía logró localizar al padre en un local bailable ubicado a pocos metros del lugar donde había quedado estacionado el automóvil. Personal de Tránsito Municipal le realizó un test de alcoholemia y el vehículo fue secuestrado.

El caso quedó a disposición de la Justicia, que deberá determinar las medidas correspondientes respecto del hombre. La situación familiar ya había tenido otro episodio que llamó la atención de las autoridades: poco más de un mes atrás, el hermano mayor de la niña había quedado encerrado en la vivienda de su padre y logró salir por una ventana.

Según información publicada por medios de Río Gallegos, ambos menores se encuentran bajo un régimen de tenencia compartida establecido mediante un acuerdo homologado por el Juzgado de Primera Instancia de Familia N°3. El nuevo episodio quedó ahora bajo evaluación de la Justicia y de los organismos de protección de la niñez.