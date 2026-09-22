El Dibu Martínez sorprendió al hablar de la despedida de Messi: “Pensé que ya se había retirado”

Emiliano “Dibu” Martínez llegó al país para sumarse a la Selección argentina y dejó una particular confesión al ser consultado por el retiro de Lionel Messi. “Pensé que ya se había retirado”, respondió el arquero cuando le preguntaron por la despedida del capitán.

Más allá de la llamativa frase, Martínez destacó la posibilidad de que Messi pueda cerrar su ciclo con la camiseta argentina frente al público del país. “Tener la posibilidad de retirarse acá en la Argentina creo que es un sueño para él. Trataremos que sea un lindo día”, señaló.

Messi fue incluido en la convocatoria para la próxima fecha FIFA, en la que Argentina disputará tres amistosos, aunque está confirmado que el astro argentino sólamente disputará el último, pautado para el 6 de octubre frente a Benín, en el estadio Monumental.

Antes de ese encuentro, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba y a Burkina Faso el 3 de octubre en Buenos Aires. La serie de partidos marcará el regreso de la Albiceleste después del Mundial y también una etapa de renovación dentro del plantel.

Martínez también habló sobre el futuro de Scaloni y el recambio generacional que atraviesa el seleccionado. El arquero evitó anticipar qué decisión tomará el entrenador y sostuvo que respaldarán lo que determine junto a su cuerpo técnico.

La llegada del arquero se produjo así en la previa de una fecha FIFA particular para la Selección, marcada por el regreso de Messi para su despedida y por el comienzo de una nueva etapa para el equipo argentino.