Robó una cámara de seguridad, la instaló en su casa y el dueño lo observó en vivo

Un robo ocurrido en el departamento Rawson, San Juan, terminó con un desenlace insólito: el presunto ladrón sustrajo una cámara de seguridad de una vivienda, la instaló en su propia casa y, sin darse cuenta, quedó siendo observado en vivo por el dueño del dispositivo.

El hecho comenzó el 12 de septiembre, cuando el damnificado denunció la sustracción de una cámara de seguridad IMOU Bullet que estaba colocada en el frente de su domicilio. Sin embargo, el propietario conservaba un código de acceso temporal a la aplicación desde la que monitoreaba el equipo, lo que le permitió volver a conectarse.

A partir de ese momento, el hombre pudo observar en tiempo real las imágenes captadas por la cámara. El dispositivo había sido colocado dentro de una habitación de la vivienda del presunto autor del robo, donde la víctima llegó a ver al sospechoso manipulando celulares, computadoras y otros elementos.

La información obtenida a través de la transmisión permitió orientar la investigación hacia una vivienda del barrio Alameda. Con esos datos, efectivos policiales realizaron un allanamiento y encontraron la cámara sustraída, todavía instalada en una de las habitaciones y conectada a la aplicación del propietario.

Durante el procedimiento también fue hallada un arma de fabricación casera de aire comprimido. El principal sospechoso fue identificado como Carlos Esteban Butierres, aunque no se encontraba en el domicilio cuando ingresaron los efectivos. Por ese motivo, cuenta con un pedido de captura.

Así, lo que comenzó como el robo de un dispositivo de vigilancia terminó convirtiéndose en una herramienta clave para localizar al presunto autor. El error de no desvincular la cámara de la cuenta de su propietario permitió que la propia víctima siguiera en directo los movimientos que terminaron orientando a los investigadores hasta el domicilio allanado.