Un adolescente de 14 años manejaba una Amarok y murió en un choque que dejó otra víctima

Un adolescente de 14 años y un joven de 18 murieron en un violento choque entre dos camionetas ocurrido sobre la Ruta Nacional 14, a la altura de San Vicente, en Misiones. El siniestro dejó además cinco personas heridas, dos de ellas en estado delicado.

El hecho ocurrió cerca de la medianoche del domingo en el kilómetro 976, en inmediaciones del cruce con calle Democracia.

De acuerdo con las primeras averiguaciones policiales, el menor de 14 años conducía una Volkswagen Amarok en sentido Fracrán–Dos de Mayo y viajaba acompañado por una adolescente. Por circunstancias que todavía se investigan, perdió el control del vehículo y chocó contra otra camioneta de la misma marca que aguardaba para incorporarse a la ruta.

En el segundo vehículo viajaban José R., de 27 años, y Joaquín Joel Lange, de 18. Lange murió en el lugar como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

El adolescente que manejaba la primera Amarok fue trasladado al Hospital Nivel III de San Vicente. Según el reporte médico, ingresó sin signos vitales y finalmente se confirmó su fallecimiento.

Tres personas fueron alcanzadas tras el impacto

La violencia de la colisión también alcanzó a tres personas que se encontraban en el sector: Nahuel P., Nicolás G. y Kevin Aguirre Ferreyra.

Dos de ellos pertenecen al Escuadrón 49 de Gendarmería Nacional y se encontraban de civil cuando ocurrió el choque.

José R., conductor de la segunda camioneta, permanece internado en terapia intensiva con un traumatismo grave de cráneo. Kevin Aguirre Ferreyra, de 22 años, también continúa en UTI por lesiones severas en el tórax.

La adolescente que acompañaba al conductor de 14 años sufrió politraumatismos y fracturas costales. Nicolás G. presentó una fractura expuesta de tibia y peroné y permanece bajo tratamiento traumatológico.

Nahuel P., en tanto, evolucionó favorablemente y recibió el alta médica durante la tarde del lunes, por lo que continuará su recuperación de manera ambulatoria.

La tragedia causó una profunda conmoción en San Vicente. Durante el lunes familiares, amigos y compañeros despidieron a Joaquín Lange, quien había muerto en el lugar del impacto.

La Policía continúa ahora con las pericias sobre ambos vehículos y el lugar del choque. Aunque las primeras actuaciones indican que la Amarok conducida por el adolescente perdió el control antes de impactar, las causas y la mecánica definitiva del siniestro todavía deben ser establecidas por la investigación.