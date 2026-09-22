Poggi acompañó el estreno de una nueva fuente flotante en Potrero de los Funes

Potrero de los Funes incorporó un nuevo atractivo a uno de sus paisajes más emblemáticos. Una fuente flotante con forma de flor de loto comenzó a funcionar este lunes por la noche sobre el dique, frente al Hotel Potrero de los Funes.

El gobernador Claudio Poggi participó de la presentación junto al gerente del establecimiento, Leonardo Agnesi, y fue invitado a activar el sistema que puso en funcionamiento la estructura.

También estuvieron la intendenta Cristina Vallejo; el ministro de Turismo y Cultura, Juan Álvarez Pinto; el presidente de San Luis Agua, Hugo Guzmán Durán; autoridades municipales, empresarios y representantes de asociaciones hoteleras y cámaras industriales.

La nueva fuente reemplaza a otra que había sufrido daños durante una tormenta. Su instalación apunta a recuperar aquel atractivo, aunque incorpora además una función vinculada con el mantenimiento del espejo de agua.

Según explicó Agnesi, el movimiento generado por el sistema permite favorecer la oxigenación del agua del dique, donde naturalmente se produce proliferación de algas.

“La fuente cumple la función de embellecer el lago y generar una atracción más, pero además sirve para oxigenar un poco el agua”, explicó el gerente del hotel.

Una flor de loto sobre el dique

El diseño tampoco fue elegido al azar.

La estructura reproduce una flor de loto, símbolo que los impulsores del proyecto asociaron con la capacidad de atravesar situaciones adversas y volver a florecer.

Agnesi trasladó ese concepto a la actividad turística y sostuvo que, frente a un escenario económico complejo, el sector necesita continuar generando iniciativas capaces de mejorar la propuesta para quienes visitan San Luis.

“Siempre decimos que queremos que nos visiten los turistas y para eso hay que poner la casa linda”, expresó durante la presentación, al destacar la importancia de la articulación entre el sector público y el privado.

La incorporación se produce en una localidad donde la hotelería, la gastronomía, los eventos y el paisaje del dique constituyen buena parte de la oferta turística durante todo el año.

Tras la puesta en marcha, Poggi y los participantes recorrieron el sector y compartieron un brindis por la inauguración.

La nueva fuente suma así un elemento visual al paisaje nocturno de Potrero de los Funes y, al mismo tiempo, una herramienta para mejorar la circulación y oxigenación del agua. Una intervención relativamente puntual que busca reforzar la imagen del dique como uno de los principales atractivos turísticos de San Luis.