Icardi cruzó al Ministerio de Transporte por su licencia y habló de “chimento”

Mauro Icardi salió con dureza al cruce del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires después de que el organismo anunciara su inhabilitación preventiva para conducir tras la difusión de un video protagonizado por Eugenia “la China” Suárez.

La secuencia que originó la intervención oficial fue publicada por la propia actriz en redes sociales. En las imágenes se la observa sin cinturón de seguridad y con gran parte del cuerpo fuera de la ventanilla mientras el vehículo permanece en movimiento y es conducido por Icardi.

Al revisar la situación registral del futbolista, la cartera bonaerense informó que su licencia argentina figuraba vencida desde mayo de 2019 y resolvió avanzar con una inhabilitación preventiva.

La respuesta de Icardi llegó pocas horas después y tuvo un tono frontal.

El delantero aseguró que actualmente dispone de una licencia italiana válida hasta 2029 y puso en duda que la decisión de la Provincia pueda afectar ese documento.

“Quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029”, escribió en X.

La crítica al Ministerio

Icardi también acusó al organismo provincial de utilizar el episodio para obtener repercusión mediática y cuestionó duramente la gestión.

En su publicación reclamó que las autoridades se concentren en el estado de las calles y sostuvo que su licencia argentina habría sido entregada al momento de convertirla en una habilitación europea.

El mensaje terminó con otra crítica directa: “Todo por un ratito de chimento”.

Desde el Ministerio de Transporte defendieron la intervención bajo el argumento de que la seguridad vial no admite excepciones y señalaron que el conductor tiene responsabilidad sobre las condiciones de seguridad de quienes viajan en el vehículo.

La cartera consideró además que la maniobra registrada en el video implicó un riesgo para la propia Suárez, para los demás ocupantes y para terceros.

La controversia tiene ahora dos planos diferentes.

Por un lado, la Provincia sostiene que en sus registros Icardi tenía vencida la habilitación argentina y decidió aplicar una medida preventiva. Por otro, el futbolista afirma que cuenta con una licencia italiana vigente y que ya no utiliza la documentación local.

Hasta el momento no se difundió una resolución posterior que determine públicamente cómo impacta esa licencia extranjera sobre la medida adoptada en territorio bonaerense.

El episodio, que comenzó con un video publicado en redes sociales, terminó así transformado en una discusión pública entre Icardi y el Ministerio de Transporte, con cuestionamientos cruzados sobre el alcance de la inhabilitación y la situación documental del futbolista.