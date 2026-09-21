La Justicia extendió la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner y seguirá en San José 1111

El Tribunal Oral Federal N° 2 resolvió extender la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, por lo que la exmandataria continuará cumpliendo en su departamento de San José 1111 la condena a seis años de prisión dictada en la causa Vialidad.

La decisión fue adoptada por el juez Rodrigo Giménez Uriburu, quien consideró que la expresidenta cumplió adecuadamente con las condiciones establecidas por la Justicia durante el período evaluado.

Según el fallo, los informes elaborados por los organismos encargados del control de la prisión domiciliaria no registraron incumplimientos vinculados con la permanencia en el domicilio ni con las reglas establecidas para las visitas.

Los controles durante la prisión domiciliaria

Durante el último trimestre, la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica y la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal realizaron controles sobre el cumplimiento de las condiciones impuestas.

En ese período, Cristina Kirchner recibió entrevistas domiciliarias de manera aleatoria y, según los informes incorporados al expediente, respondió a los requerimientos de los profesionales con buena predisposición.

Además, el sistema de monitoreo electrónico no registró inconvenientes. La exmandataria tuvo una única salida autorizada por la Justicia para asistir a una consulta médica, que se desarrolló sin inconvenientes.

En cuanto a las visitas, el tribunal señaló que se ajustaron a los permisos concedidos. Solo se registró una demora con una visitante, situación que fue posteriormente explicada.

Continuará en San José 1111

La resolución mantiene las condiciones bajo las cuales Cristina Kirchner cumple la condena en su domicilio del barrio porteño de Constitución.

La prisión domiciliaria fue concedida en junio de 2025 y se encuentra vinculada con la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada en la causa Vialidad.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó posteriormente la condena y la Corte Suprema dejó firme la sentencia en junio de 2025.

El tribunal también destacó que, pese a las movilizaciones registradas frente al domicilio de la exmandataria, no se produjeron comportamientos que, según los informes incorporados al expediente, hubieran perturbado la tranquilidad del vecindario ni se registraron quejas de los vecinos.

Un nuevo capítulo de la causa Vialidad

La decisión se conoce mientras continúa el proceso relacionado con el decomiso de bienes de los condenados en la causa Vialidad. Entre los inmuebles alcanzados se encuentra el departamento de San José 1111.

El TOF N° 2 había dispuesto medidas sobre distintos bienes con el objetivo de garantizar un eventual decomiso vinculado con el perjuicio económico determinado en la sentencia.

Por el momento, Cristina Kirchner continuará cumpliendo la condena bajo modalidad domiciliaria y con monitoreo electrónico, mientras la Justicia mantiene vigentes las condiciones establecidas para su permanencia en el domicilio.