Renunció el secretario nacional de Discapacidad en medio de la discusión por el Presupuesto 2027

El secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches, presentó este lunes su renuncia al cargo en medio de la discusión por las partidas destinadas al sector en el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso.

Vilches comunicó su decisión mediante una carta dirigida al ministro de Salud, Mario Lugones, en la que aseguró que la salida responde a “razones estrictamente personales”.

“Por medio de la presente le comunico mi renuncia al cargo de Secretario Nacional de Discapacidad, haciendo efectiva la misma a partir de este momento”, expresó el ahora exfuncionario.

En la misma nota, agradeció a Lugones por su designación y por la confianza depositada en su gestión.

La discusión por el Presupuesto 2027

La renuncia se conoció mientras distintos sectores cuestionan las modificaciones y partidas previstas para el área de Discapacidad dentro del proyecto de Presupuesto 2027.

El debate incluye reclamos vinculados con el financiamiento de prestaciones, programas y políticas destinadas a personas con discapacidad, en un contexto de tensión entre organizaciones del sector y el Gobierno nacional.

Aunque Vilches atribuyó formalmente su salida a motivos personales, su renuncia se produjo en un momento de especial sensibilidad política por el futuro de los recursos destinados a la discapacidad.

La trayectoria de Vilches

El médico sanitarista había asumido en febrero al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad, organismo creado un mes antes para reemplazar a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

La nueva estructura quedó bajo la órbita del Ministerio de Salud, luego de la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la gestión anterior.

Antes de asumir como secretario, Vilches se desempeñaba como secretario de Gestión Sanitaria dentro de la cartera conducida por Lugones.

En agosto de 2025 había quedado al frente de la intervención de la Andis, tras el escándalo que involucró a su entonces titular, Diego Spagnuolo, y a otros funcionarios del organismo.

Aún no anunciaron a su reemplazante

Hasta el momento, el Gobierno nacional no informó quién ocupará el cargo que dejó vacante Alejandro Vilches.

La designación del próximo secretario se producirá mientras continúa el debate legislativo sobre el Presupuesto 2027 y las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad.

La salida del funcionario agrega un nuevo elemento a la discusión sobre el futuro institucional y presupuestario del área.