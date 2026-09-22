Messi presentó la camiseta que usará en su último partido con la Selección

Lionel Messi presentó la camiseta especial que utilizará en su último partido con la Selección argentina. El capitán compartió un video en sus redes sociales y mostró por primera vez la indumentaria que llevará el próximo 6 de octubre, cuando Argentina enfrente a Benín en el estadio Monumental.

“Último partido... Una camiseta para toda la vida”, escribió Messi junto a las imágenes, en una publicación que rápidamente generó repercusión entre los hinchas.

La nueva camiseta conserva la identidad clásica de la Albiceleste, aunque incorpora modificaciones especialmente pensadas para la despedida. Predomina el celeste y aparece una franja blanca en el centro, mientras que el apellido Messi y el número 10 se destacan en color dorado.

Uno de los principales detalles está en la espalda. Debajo del nombre y el dorsal aparece un diseño inspirado en el Sol de Mayo, uno de los símbolos de la identidad argentina. También se suman detalles dorados en distintas partes de la indumentaria.

Una noche especial en el Monumental

El partido frente a Benín será el último encuentro de Messi con la Selección en suelo argentino. El delantero había anunciado el 31 de agosto su decisión de dejar el equipo nacional y posteriormente aceptó la invitación de la AFA para disputar un último partido frente al público argentino.

La despedida se producirá después de más de dos décadas de Messi con la camiseta argentina, desde su debut internacional en 2005. Durante ese período, el rosarino se convirtió en capitán y máximo goleador histórico de la Selección y consiguió, entre otros títulos, la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022.

Argentina llegará a esa jornada después de enfrentar a Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba y a Burkina Faso el 3 de octubre en Buenos Aires. El encuentro ante Benín será el cierre de esa serie de amistosos y tendrá como principal atractivo la última presentación de Messi con la Albiceleste.

Para esa noche también fueron invitados los integrantes del plantel campeón del mundo en Qatar 2022, junto con sus familias. Así, el Monumental se prepara para una jornada que tendrá a Messi como protagonista y que quedará marcada por su última aparición con la camiseta argentina.