Christian Becher quedó detenido con prisión preventiva por el caso Molino Fénix

El empresario Christian Becher quedó detenido con prisión preventiva por el plazo de dos meses en el marco de la investigación por el presunto vaciamiento del Molino Fénix y la Casa de la Música de Villa Mercedes.

La medida fue dispuesta este martes por el juez Santiago Ortiz, durante una audiencia en la que se analizaron los cargos formulados contra el empresario y los riesgos procesales planteados por el Ministerio Público Fiscal.

Becher fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial al mediodía, luego de que el magistrado hiciera lugar parcialmente al pedido de la Fiscalía, que había solicitado cuatro meses de prisión preventiva.

Los cargos contra el empresario

El empresario está imputado por los delitos de asociación ilícita y fraude a la administración pública, en calidad de presunto partícipe necesario.

Según la hipótesis del fiscal José Olguín, Becher habría cumplido un rol central en el circuito utilizado para desviar fondos públicos del Molino Fénix mediante la utilización de empresas y facturación por servicios presuntamente inexistentes.

La Fiscalía sostiene que el empresario habría facilitado seis empresas bajo su control para emitir facturas destinadas a justificar gastos que no se habrían realizado.

De acuerdo con la investigación, distintos exfuncionarios del complejo cultural habrían suscripto cheques que luego terminaron en poder de Becher, quien los habría cobrado y utilizado, entre otras operaciones, para cancelar deudas y adquirir combustible.

Riesgos procesales

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal fundamentó el pedido de prisión preventiva en la existencia de riesgos procesales y en la necesidad de proteger la declaración de testigos que podrían sentirse presionados o condicionados.

La Fiscalía también considera que la investigación todavía se encuentra en desarrollo y que podrían surgir nuevos elementos y personas involucradas.

En este sentido, el fiscal planteó la importancia de preservar la documentación y las declaraciones que permitan reconstruir el recorrido de los fondos presuntamente desviados.

La defensa solicitará la prisión domiciliaria

La defensa de Christian Becher anticipó que solicitará que el empresario pueda cumplir la medida bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

Ese planteo será analizado en una audiencia posterior, mientras que por el momento el imputado permanecerá alojado en el Servicio Penitenciario Provincial.

La resolución del juez Ortiz mantiene abierta la investigación y establece un plazo de 60 días para la prisión preventiva, sin que ello implique una condena ni determine responsabilidad penal definitiva.

Una investigación que continúa

La causa por el Molino Fénix ya involucra a otros exfuncionarios y dirigentes, entre ellos Anabela Lucero, Joaquín Beltrán, Enzo Lucero, Exequiel Scarel y Diego Torres.

La Fiscalía investiga un presunto esquema de desvío de recursos públicos, utilización de empresas consideradas irregulares y destrucción u ocultamiento de documentación.

Con la prisión preventiva de Becher, la Justicia avanzó sobre otro de los empresarios señalados por el Ministerio Público Fiscal como parte de la estructura que habría intervenido en la maniobra investigada.