Milei llegó a Nueva York y se reunirá con Marco Rubio antes de hablar ante la ONU

El presidente Javier Milei llegó este martes a Nueva York, donde desarrollará una intensa agenda internacional hasta el jueves, que tendrá como principales actividades una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El mandatario viajó acompañado por el canciller Pablo Quirno, en lo que representa su visita número 18 a Estados Unidos desde el inicio de su gestión, en diciembre de 2023.

La gira se desarrolla en un contexto de estrechamiento de los vínculos diplomáticos entre la Argentina y el gobierno de Donald Trump, además de una renovada agenda internacional vinculada con el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.

La agenda de este martes

La primera actividad oficial de Milei en Nueva York será su participación en una reunión vinculada con el “Escudo de las Américas”, una iniciativa regional impulsada por Estados Unidos para fortalecer la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

Luego, el Presidente disertará en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde recibirá el premio “Ohev Yisrael”, un reconocimiento relacionado con su respaldo a Israel y su vínculo con la comunidad judía.

Durante la jornada también mantendrá encuentros con el economista y académico mexicano Roberto Salinas y con el economista estadounidense Xavier Sala-i-Martin.

El encuentro central del martes será con Marco Rubio, principal funcionario de la administración Trump en materia de política exterior. Milei estará acompañado por Quirno durante la reunión.

El discurso ante la Asamblea General de la ONU

La actividad más relevante de la gira tendrá lugar el miércoles 23 de septiembre, cuando el Presidente intervenga al mediodía en el Debate General de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

Se prevé que el discurso incluya los principales lineamientos de la política exterior argentina, la relación estratégica con Estados Unidos e Israel y el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

La cuestión Malvinas volvió a ocupar un lugar destacado en la agenda del Gobierno nacional luego de una serie de medidas impulsadas por la Casa Rosada y de los cruces diplomáticos con el Reino Unido.

Reuniones con empresarios y economistas

La agenda del miércoles también contempla una conferencia titulada “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad junto con el International Republican Institute.

Más tarde, Milei participará de una mesa de trabajo con empresarios internacionales vinculados con Americas Society y el Consejo de las Américas. El encuentro estará encabezado por su presidenta, Susan Segal, y tendrá como eje las oportunidades de inversión en la Argentina.

La jornada concluirá con una reunión con el rabino Simón Jacobson.

El regreso a la Argentina

El jueves 24, el Presidente disertará ante los integrantes de The Economic Club of New York, uno de los principales foros empresariales y financieros de Estados Unidos.

El vuelo de regreso está previsto para la noche del jueves, con llegada a la Aeroestación Militar Aeroparque durante la mañana del viernes 25.

Por el momento, la agenda oficial no contempla una reunión bilateral entre Milei y Donald Trump, aunque ambos coincidirán en actividades vinculadas con el “Escudo de las Américas”.