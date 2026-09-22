Misión Sarmiento: desarticularon un centro de venta de drogas y detuvieron a dos hombres en San Luis

En el marco de la Misión Sarmiento, la Policía de la Provincia de San Luis desarticuló este lunes un centro de venta y distribución de drogas durante un allanamiento realizado en la ciudad capital. Como resultado del operativo, dos hombres de 28 y 33 años fueron detenidos.

El procedimiento se concretó en un domicilio ubicado en la manzana “G” del barrio 208 Viviendas, a partir de una investigación por infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes, llevada adelante por la Unidad Fiscal Federal de San Luis, a través del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico (DG-8) de la Policía provincial.

Qué secuestraron durante el allanamiento

Durante la intervención, los agentes incautaron distintos elementos vinculados con la presunta actividad de comercialización de estupefacientes.

Entre los elementos secuestrados se encontraron:

Envoltorios de nylon con cocaína, suficientes para elaborar 28 dosis, valuados en aproximadamente $170.000 .

. Envoltorios de nylon con marihuana, suficientes para elaborar 93 dosis, valuados en aproximadamente $370.000 .

. Tres plantas de marihuana.

$21.400 en efectivo .

. Un teléfono celular.

De acuerdo con la estimación oficial, el valor de las sustancias secuestradas supera los $500.000.

Dos detenidos a disposición de la Justicia

Como resultado del procedimiento, el magistrado interviniente ordenó la detención e incomunicación de dos hombres, de 28 y 33 años, por una presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

Ambos quedaron a disposición de la Justicia Federal, que continuará con las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades en la investigación.

El allanamiento contó además con la colaboración de efectivos del Departamento de Policía Científica, quienes participaron en las tareas periciales realizadas durante el operativo.

La intervención se enmarca en las acciones de la Misión Sarmiento, impulsada para profundizar la lucha contra el narcotráfico y desarticular puntos de venta y distribución de sustancias ilegales en la provincia.