Detuvieron en Mendoza a un hombre buscado por la Justicia de San Luis desde 2025

Un hombre que era buscado por la Justicia de San Luis desde fines de 2025 fue detenido en la ciudad mendocina de San Rafael, durante un procedimiento realizado por efectivos de la Policía Federal Argentina.

La captura se concretó el miércoles 16 de septiembre, cuando personal de la División Unidad Operativa Federal San Rafael identificó al sospechoso y constató que registraba una orden de detención vigente a nivel nacional.

El pedido había sido emitido por la Unidad de Abordaje Fiscal N° 1 de San Luis, a cargo de la fiscal María Alejandra Quiroga Nassivera, en el marco de una investigación por los delitos de violación de domicilio y daños.

Lo detectaron durante un control

Según la información difundida, los agentes realizaron una consulta en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), mediante el cual confirmaron que el hombre era requerido por la Justicia puntana.

El procedimiento se desarrolló en la terminal de ómnibus de San Rafael, en el marco de los controles preventivos que lleva adelante la Policía Federal en distintos puntos de la ciudad.

Durante la revisión de sus pertenencias, los efectivos también encontraron marihuana, por lo que la sustancia fue secuestrada y se dio intervención a la Fiscalía Federal de San Rafael, a cargo del fiscal Rodrigo Zeñaya.

Quedó a disposición de la Justicia

Tras la detención, el hombre fue trasladado a la sede de la División Unidad Operativa Federal San Rafael, donde quedó alojado a disposición de las autoridades judiciales.

La Justicia de San Luis impartió las medidas correspondientes para avanzar con su traslado a la provincia, mientras que la Fiscalía Federal intervino por el hallazgo de la sustancia.

La captura permitió poner fin a una búsqueda que permanecía vigente desde fines del año pasado y que fue detectada a partir de un control de identificación realizado por la Policía Federal.