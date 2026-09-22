Referentes internacionales de inteligencia artificial capacitarán a docentes de San Luis

Docentes de San Luis accederán a las experiencias y conocimientos de referentes internacionales en inteligencia artificial, innovación educativa y liderazgo pedagógico durante el Congreso Internacional de Educación, que se desarrollará el 16 y 17 de octubre en el Centro de Convenciones de La Punta.

El encuentro es organizado por el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Educación, junto con la Fundación Varkey, en el marco del Año de la Educación.

La propuesta busca brindar herramientas y perspectivas que permitan a los educadores acompañar los cambios que atraviesa el sistema educativo frente al avance de las nuevas tecnologías.

Especialistas de distintos países

El congreso reunirá a expositores provenientes de Perú, Estados Unidos, Brasil, Chile, Reino Unido, Colombia, México y España, además de especialistas de distintas provincias argentinas.

Entre los oradores anunciados se encuentran Jaime Saavedra, exministro de Educación de Perú y director de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del Banco Mundial; Kip Glazer, especialista en liderazgo educativo e inteligencia artificial de Estados Unidos; y Punya Mishra, investigador y referente internacional en integración de tecnología educativa.

También participarán profesionales vinculados con universidades, organismos internacionales y organizaciones dedicadas a la transformación educativa.

Inteligencia artificial aplicada a la enseñanza

Uno de los ejes principales del congreso será el impacto de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Durante las exposiciones se analizarán tendencias globales, estrategias innovadoras y herramientas que ya están modificando las prácticas pedagógicas en distintos países.

La intención es que los docentes puedan conocer experiencias concretas y reflexionar sobre cómo incorporar la tecnología en el aula con criterios pedagógicos, éticos y humanos.

Además de la IA, la agenda incluirá contenidos relacionados con liderazgo educativo, innovación, desarrollo profesional docente y los desafíos que plantea la transformación digital.

Una capacitación que busca multiplicarse en las escuelas

Desde la organización destacaron que el congreso no se limitará a una serie de conferencias, sino que pretende convertirse en un espacio de intercambio y construcción de conocimiento.

Los aprendizajes y herramientas compartidos por los especialistas podrán trasladarse posteriormente a las instituciones educativas, los proyectos escolares y las aulas de toda la provincia.

La iniciativa se suma a otras acciones de formación docente impulsadas durante el Año de la Educación, entre ellas la Diplomatura en Inteligencia Artificial para la Enseñanza y la Innovación Educativa, desarrollada junto con la Universidad Austral.

Formación para los desafíos del futuro

La realización del Congreso Internacional de Educación representa una nueva instancia de actualización profesional para docentes y directivos de San Luis.

En un contexto de cambios tecnológicos acelerados, la propuesta apunta a fortalecer las capacidades de quienes tienen la responsabilidad de enseñar y promover una mirada sobre la educación que combine innovación, conocimiento y desarrollo humano.

El encuentro se presenta así como un espacio para acercar a la comunidad educativa provincial los debates internacionales sobre el futuro del aprendizaje y el papel que tendrá la inteligencia artificial en las escuelas.