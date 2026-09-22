Comenzó la autoconstrucción de viviendas de Tenemos Futuro en cuatro localidades de San Luis

El programa habitacional Tenemos Futuro sumó nuevos frentes de obra con el inicio de la construcción de viviendas mediante la modalidad de Autoconstrucción Asistida en San Luis, La Punta, Los Manantiales y Villa de la Quebrada.

Durante esta semana, el Ministerio de Desarrollo Humano realizó los primeros envíos de materiales de construcción destinados a las familias adjudicatarias, que de esta manera comenzaron a avanzar en la edificación de sus futuras viviendas.

Los camiones trasladaron los materiales necesarios para poner en marcha las obras en las cuatro localidades, en una nueva etapa del programa que busca facilitar el acceso a la casa propia a través de un esquema de construcción asistida.

También hubo entregas en otras localidades

El director de Autoconstrucción Asistida, Juan Carbonari, informó que en San Luis, La Punta, Los Manantiales y Villa de la Quebrada se concretaron las primeras entregas de materiales.

Además, en Leandro Alem y Navia se realizaron entregas complementarias correspondientes a la primera etapa de construcción.

La distribución de los materiales permite que las familias puedan avanzar de manera progresiva con las distintas etapas de sus viviendas, mientras el programa acompaña el proceso constructivo.

Más viviendas en marcha

La Autoconstrucción Asistida se convirtió en una de las modalidades utilizadas por Tenemos Futuro para avanzar con la construcción de hogares en distintos puntos de la provincia.

En las últimas semanas, el programa sumó entregas de materiales y avances de obra en diferentes localidades, mientras continúan otros proyectos habitacionales que ya se encuentran en etapas de terminación.

Con los nuevos envíos, más familias de San Luis comenzaron a transformar el proyecto de la casa propia en una obra concreta, incorporando nuevos hogares al mapa habitacional de la provincia.