Polo llegó a categoría 5 frente a México y amenaza con lluvias e inundaciones

El huracán Polo alcanzó la categoría 5 frente a la costa suroeste de México y se convirtió en uno de los ciclones más intensos de la actual temporada del Pacífico, aunque durante la mañana de este miércoles comenzó a perder algo de fuerza.

A la medianoche, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) informó que el sistema presentaba vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora, suficientes para ubicarlo en la máxima categoría de la escala Saffir-Simpson.

Seis horas más tarde había descendido a categoría 4, con vientos sostenidos de 240 kilómetros por hora. A esa hora su centro estaba ubicado unos 270 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y avanzaba lentamente hacia el norte a apenas 4 kilómetros por hora.

Pese a ese debilitamiento, el NHC advirtió que Polo continúa siendo un huracán mayor extremadamente peligroso y que podría experimentar nuevas fluctuaciones de intensidad durante los próximos días.

Las bandas externas ya alcanzan México

El núcleo del huracán permanece sobre el océano y, de acuerdo con las proyecciones disponibles, no se espera por ahora un impacto directo del ojo sobre tierra firme.

Eso no elimina los riesgos.

Las bandas externas del ciclón comenzaron a alcanzar durante la madrugada la costa del suroeste mexicano, mientras sigue vigente un aviso de tormenta tropical desde Tecpan de Galeana, en Guerrero, hasta Punta San Telmo, en Michoacán.

Las autoridades mantienen además bajo vigilancia otros sectores de la costa ante posibles cambios en la trayectoria.

La lentitud con la que se desplaza Polo aumenta la preocupación porque puede prolongar durante varias horas las lluvias, el fuerte oleaje y los efectos del viento sobre una misma región.

Hasta 200 milímetros de lluvia

El principal riesgo para tierra firme no son solamente los vientos.

El NHC prevé acumulados de entre 75 y 150 milímetros de lluvia en sectores costeros de Guerrero y Michoacán, con máximos aislados que podrían alcanzar unos 200 milímetros hasta el jueves.

En sectores costeros de Oaxaca, Colima y Jalisco podrían acumularse entre 50 y 100 milímetros.

Las precipitaciones pueden generar inundaciones repentinas, crecidas de ríos y arroyos y deslaves, especialmente en zonas montañosas y terrenos ya saturados.

La Comisión Nacional del Agua de México pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales ante la posibilidad de desbordamientos e inundaciones en áreas bajas.

El oleaje también será peligroso. El NHC advirtió que las marejadas generadas por Polo pueden provocar corrientes de resaca, inundaciones costeras y olas potencialmente mortales durante los próximos días.

Una intensificación extraordinaria

Polo llamó especialmente la atención de los meteorólogos por la velocidad con la que ganó potencia.

El lunes por la tarde era un huracán con vientos de unos 140 kilómetros por hora. Menos de dos días después había alcanzado los 270 kilómetros por hora, una intensificación excepcionalmente rápida.

El episodio se produce en una temporada marcada por condiciones oceánicas favorables para el fortalecimiento de los ciclones en el Pacífico.

Polo se convirtió además en el tercer huracán de categoría 5 de la temporada, después de Genevieve y Lowell.

Su potencia lo coloca entre los grandes huracanes registrados en la cuenca, aunque no alcanza el récord histórico.

Ese registro continúa en manos de Patricia, que en octubre de 2015 llegó a vientos máximos estimados de 345 kilómetros por hora y es considerado por el NHC el huracán más intenso registrado en el Pacífico oriental.

Otro huracán se formó lejos de la costa

Mientras México sigue de cerca a Polo, Odalys también se convirtió este miércoles en huracán de categoría 1 en aguas abiertas del Pacífico.

Presentaba vientos sostenidos de alrededor de 120 kilómetros por hora y estaba a más de 2.000 kilómetros al oeste-suroeste del extremo de Baja California. Por su ubicación, no representa actualmente una amenaza directa para tierra firme.

La atención inmediata permanece puesta sobre Polo.

Aunque las previsiones mantienen su centro sobre el océano, su enorme intensidad, desplazamiento lento y cercanía con Guerrero y Michoacán hacen que cualquier modificación en la trayectoria pueda cambiar rápidamente el nivel de amenaza. Por ahora, las autoridades insisten en que el mayor peligro para la población serán las lluvias torrenciales, los deslaves y el fuerte oleaje en la costa del Pacífico mexicano.