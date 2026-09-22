Los Testigos de Jehová cambian su postura sobre las transfusiones de sangre

Los Testigos de Jehová anunciaron un cambio significativo en su postura sobre el uso médico de la sangre. A partir de una nueva disposición del Cuerpo Gobernante, cada integrante de la organización podrá decidir individualmente si acepta transfusiones de determinados componentes sanguíneos provenientes de otra persona.

La modificación alcanza a glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma y plaquetas, que hasta ahora estaban comprendidos dentro de la postura religiosa que rechazaba las transfusiones. La decisión queda ahora bajo la responsabilidad y conciencia personal de cada creyente.

El mismo criterio se aplica a la donación. Los miembros de la organización podrán decidir si donan sangre con el propósito específico de que sus componentes o fracciones sean utilizados posteriormente para tratamientos médicos de otras personas.

La sangre completa continúa prohibida

El cambio tiene un límite concreto: la prohibición de recibir transfusiones de sangre completa de otra persona permanece vigente.

La propia organización aclaró que su postura religiosa sobre la sangre entera no fue modificada. El criterio continúa fundamentándose en su interpretación de pasajes bíblicos, particularmente el mandato de “abstenerse de sangre” mencionado en Hechos 15:20.

De esta manera, la modificación no implica una autorización general para recibir cualquier tipo de transfusión. La diferencia está en que los cuatro componentes principales de la sangre pasan a quedar dentro del ámbito de decisión individual.

Un cambio después de décadas

La postura de los Testigos de Jehová sobre las transfusiones constituye desde hace décadas uno de los aspectos más conocidos de sus creencias religiosas. Según la organización, la prohibición se mantiene desde 1945 y se basa en su interpretación de distintos textos bíblicos.

El nuevo criterio fue comunicado el 18 de septiembre de 2026 y representa una modificación de esa posición respecto de los componentes principales de la sangre. El Cuerpo Gobernante explicó que los avances de la medicina generaron nuevas preguntas sobre la aplicación de los principios bíblicos en tratamientos médicos y quirúrgicos.

La decisión se suma a otro cambio anunciado en marzo de este año, cuando la organización permitió que sus miembros decidieran sobre el uso de su propia sangre almacenada para determinados procedimientos médicos.

Qué podrán decidir los fieles

A partir de la nueva disposición, cada Testigo de Jehová deberá decidir personalmente si acepta o rechaza tratamientos que involucren glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma o plaquetas provenientes de donantes.

La organización también estableció que sus miembros no deben juzgar ni presionar a otros por la decisión que adopten respecto de estos tratamientos.

Así, el cambio modifica una de las posiciones médicas más reconocibles de los Testigos de Jehová, pero mantiene una diferencia fundamental: la decisión individual alcanza a los principales componentes de la sangre, mientras que el rechazo religioso a las transfusiones de sangre completa permanece vigente.