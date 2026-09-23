San Luis destina $176 millones por legislador frente a un promedio nacional de $1.531 millones

La Legislatura de San Luis tiene asignados para 2026 $9.147,6 millones para su funcionamiento, una cifra que, dividida entre sus 52 diputados y senadores, representa un gasto anual de $175,9 millones por representante.

El dato surge del relevamiento anual de la Fundación Libertad, que analiza las partidas presupuestarias de los poderes legislativos de las 24 jurisdicciones argentinas.

A nivel nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires presupuestaron en conjunto $1,835 billones para sus legislaturas, integradas por 1.199 representantes. El promedio resultante es de $1.531 millones por banca al año, unos $128 millones mensuales.

San Luis tiene una Legislatura bicameral integrada por 43 diputados y nueve senadores. Bajo la metodología utilizada en el estudio, su gasto por representante queda muy por debajo de ese promedio nacional.

Qué significa realmente el dato

El concepto de “costo por legislador” puede inducir a una lectura equivocada si se lo interpreta como salario.

Los $175,9 millones no son lo que percibe cada diputado o senador. El cálculo toma todo el presupuesto de la función legislativa y lo divide por la cantidad de bancas.

Allí están incluidos los salarios de los propios legisladores, pero también personal administrativo, asesores, secretarías, servicios y el resto de los gastos necesarios para sostener las cámaras.

El informe aporta otro dato sobre la estructura puntana: en las jurisdicciones donde fue posible obtener esa información, el promedio es de 27 trabajadores legislativos por representante, mientras que San Luis registra una relación de dos empleados por legislador.

En cuanto a la composición del presupuesto, el 72,9% del gasto legislativo de San Luis corresponde a personal, frente a un promedio del 84% entre las provincias para las que el relevamiento pudo identificar esa partida.

El estudio también señala fuertes diferencias entre jurisdicciones. En el total nacional, el gasto legislativo representa aproximadamente el 1,15% de los presupuestos provinciales relevados, aunque la participación varía de manera considerable según cada distrito.

Poggi celebró los números

El gobernador Claudio Poggi difundió los resultados en sus redes sociales y los vinculó con una política de austeridad.

“La Provincia de San Luis con la Legislatura más austera de todas las provincias argentinas. Muy bien por nuestra Legislatura Provincial”, publicó el mandatario.

La valoración corresponde al Gobernador y a la interpretación realizada por Fundación Libertad a partir del nivel de gasto. El indicador, por sí solo, no permite medir productividad legislativa, cantidad o calidad de leyes aprobadas, nivel salarial individual ni eficiencia institucional: compara exclusivamente recursos presupuestados con cantidad de representantes.

Fundación Libertad realiza este estudio desde 2018 y plantea que la discusión sobre el gasto público también debe alcanzar a los poderes legislativos. Para 2026, la fotografía presupuestaria muestra que San Luis sostiene una estructura de $9.147 millones para 52 bancas y un gasto por representante muy inferior al promedio calculado para el conjunto del país.