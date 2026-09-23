San Luis presentó su temporada turística con los 50 Festivales como principal atractivo

Con los 50 Festivales como principal emblema, el Gobierno de San Luis presentó este martes la temporada turística 2026-2027, que se desarrollará desde octubre hasta Semana Santa y buscará fortalecer la llegada de visitantes, promover la identidad cultural y extender la actividad turística durante la mayor cantidad de días del año.

El lanzamiento se realizó en el salón Malvinas Argentinas de Casa de Gobierno y estuvo encabezado por el gobernador Claudio Poggi, quien destacó la importancia de articular políticas entre la Provincia, los municipios y el sector privado.

La propuesta contempla una agenda de más de 70 encuentros populares, entre festivales culturales, celebraciones tradicionales, fiestas gastronómicas y actividades vinculadas con las distintas comunidades sanluiseñas.

El turismo como generador de empleo

Durante la presentación, Poggi remarcó que el turismo representa una actividad económica con fuerte impacto en el empleo, debido a la participación de sectores como la hotelería, la gastronomía, el comercio, los emprendimientos, los servicios y los guías turísticos.

“El turismo es una actividad económica muy generadora de trabajo”, señaló el Gobernador, y subrayó que el objetivo es profundizar el trabajo conjunto entre los distintos actores vinculados con la actividad.

También planteó la necesidad de reducir la estacionalidad y lograr que San Luis reciba visitantes durante más días del año. En ese sentido, destacó que los hábitos de los turistas cambiaron y que actualmente predominan las estadías breves y las escapadas de aproximadamente tres días y medio.

La estrategia de promoción provincial estará vinculada con la cercanía de San Luis respecto de otros grandes centros emisores de turistas, bajo el concepto “San Luis lo tenés cerca”.

Los 50 Festivales, una marca provincial

El ministro de Turismo, Juan Álvarez Pinto, repasó los resultados de la temporada anterior y destacó que los festivales reunieron a más de 500.000 asistentes, generaron un movimiento económico superior a los $14.000 millones y alcanzaron una estadía promedio de 3,5 días por visitante.

Además, participaron más de 8.000 bailarines y 3.000 artistas locales, junto con artistas nacionales que formaron parte de las distintas celebraciones.

Para el funcionario, el programa no solo funciona como una herramienta de promoción turística, sino también como un espacio para fortalecer la industria cultural y brindar oportunidades a músicos, bailarines, técnicos, emprendedores y productores locales.

En la nueva edición, la iniciativa busca consolidarse como una marca representativa de San Luis y reunir celebraciones de distintas localidades bajo una identidad común.

Promociones y presencia en la FIT

Durante el lanzamiento también se anunciaron beneficios vinculados con el Banco Nación, que incluirán descuentos, reintegros y cuotas sin interés para consumos relacionados con el turismo, la hotelería y la gastronomía.

Las promociones estarán disponibles para clientes de la entidad de todo el país y contarán con participación del Gobierno provincial.

Además, San Luis volverá a participar de la Feria Internacional de Turismo (FIT) con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI). La Provincia contará con un espacio compartido junto con Mendoza y San Juan para promocionar sus destinos, productos, servicios y propuestas.

El regreso al CFI, después de 18 años, también permitirá fortalecer la presencia de emprendedores, municipios y representantes del sector privado en distintas ferias y acciones de promoción nacional.

Una agenda que recorrerá toda la provincia

La programación de los 50 Festivales comenzará en octubre y se extenderá durante los meses siguientes con propuestas distribuidas en distintas localidades.

La agenda incluirá fiestas patronales, festivales musicales, celebraciones gastronómicas, encuentros vinculados con la producción local y eventos que recuperan las tradiciones de cada comunidad.

En paralelo, Turismo, la Universidad de La Punta y la Universidad Provincial de Oficios firmaron convenios destinados a fortalecer la identidad gastronómica sanluiseña y profesionalizar a los equipos municipales vinculados con la organización de eventos.

De esta manera, San Luis inicia una nueva temporada turística con el desafío de atraer visitantes, generar movimiento económico y consolidar a los 50 Festivales como una marca asociada a la cultura, la identidad y las experiencias de la provincia.