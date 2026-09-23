La Alibikers Moto Ride reunirá a más de 600 motociclistas y sorteará una Voge 0 km

San Luis recibirá este fin de semana a más de 600 motociclistas de distintos puntos del país para una nueva edición de la Alibikers Moto Ride, una travesía de mototurismo que recorrerá casi 300 kilómetros por algunos de los principales paisajes serranos de la provincia.

La actividad tendrá lugar el sábado 26 y domingo 27 de septiembre, con epicentro en la Rotonda de Cruz de Piedra, en Juana Koslay.

Hasta este martes había 620 participantes inscriptos, una convocatoria que vuelve a posicionar al encuentro entre los eventos motociclistas de mayor movimiento turístico de San Luis. La edición de 2025 había reunido a más de 1.400 motos.

Este año, sin embargo, el formato será diferente.

La propuesta dejará de lado la idea de una gran caravana para transformarse en una experiencia de ruta no competitiva, en la que cada participante podrá completar el circuito a su ritmo y acreditar su paso por distintos puestos de control mediante un pasaporte entregado por la organización.

Casi 300 kilómetros por las sierras

El recorrido oficial tendrá 296 kilómetros, completamente asfaltados, con largada y llegada en Juana Koslay.

La travesía pasará por destinos como Potrero de los Funes, Nogolí, La Carolina y San Francisco del Monte de Oro, combinando caminos serranos, lagos y localidades turísticas del interior provincial.

Los motociclistas dispondrán de un máximo de siete horas para completar el circuito, calculado para una velocidad promedio cercana a los 50 kilómetros por hora.

La organización aclaró que no se trata de una carrera y que las rutas permanecerán abiertas al tránsito habitual.

El domingo, las motos comenzarán a concentrarse desde las 7:00 y la largada por tandas está prevista a partir de las 8:30. El regreso de los participantes se espera desde aproximadamente las 15:30.

Una Voge 300 Rally para quienes completen el recorrido

Uno de los principales atractivos será el sorteo de una Voge 300 Rally cero kilómetro entre los participantes inscriptos que logren completar la travesía.

Voge Lorenzo se incorporó como partner oficial del encuentro y será la firma que aporte la motocicleta que se sorteará durante el cierre del domingo.

La presencia de la marca se complementará con un espacio comercial de Grupo Lorenzo y MotoKi, donde se ofrecerán unidades y promociones vinculadas al sector.

El sorteo de la moto está programado para alrededor de las 17:00 del domingo, luego de la llegada de los participantes.

Dos días de actividades en Juana Koslay

La programación comenzará el sábado desde las 14:00 con la acreditación de los motociclistas y la entrega de los denominados Biker Kits.

Durante esa jornada habrá stands comerciales, gastronomía, sorteos, música en vivo y actividades abiertas al público. Las acreditaciones se extenderán hasta las 20:00.

El domingo continuará la actividad en el predio mientras los motociclistas realizan el recorrido.

Quienes no participen de la travesía podrán acercarse gratuitamente al sector de Cruz de Piedra para recorrer los espacios gastronómicos y comerciales y observar la concentración de motos.

El evento busca aprovechar uno de los principales activos turísticos de San Luis: sus rutas serranas.

Después de reunir más de 1.400 motos en su edición anterior, la Alibikers Moto Ride apuesta ahora por un formato más orientado al viaje, los paisajes y el mototurismo, con cientos de visitantes recorriendo durante una misma jornada distintos puntos del territorio provincial.

La convocatoria también tendrá impacto sobre alojamiento, gastronomía y estaciones de servicio durante el fin de semana, en una propuesta que busca consolidar a San Luis como destino para el turismo sobre dos ruedas.