Di Carlo volvió a apuntar contra la AFA y dijo que “no es de una persona”

Stefano Di Carlo volvió a cuestionar el funcionamiento de la Asociación del Fútbol Argentino y dejó una definición directa sobre la conducción de la entidad: “La AFA es de los clubes, no de una persona”.

El presidente de River habló durante la cena anual de la Fundación River, apenas unas horas después de que el club regresara a las reuniones del Comité Ejecutivo luego de seis meses de ausencia.

“Los clubes son parte constitutiva de la AFA. La AFA es de los clubes, no de una persona. Y los clubes son de los socios”, sostuvo Di Carlo.

La frase vuelve a exponer las diferencias que River mantiene con la gestión encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, aunque esta vez el dirigente buscó diferenciar el reclamo institucional de una confrontación personal.

“No hay animosidad ni ánimo de vivir en torno al conflicto”, aclaró.

River volvió con seis reclamos

El regreso al Comité Ejecutivo no fue simplemente formal.

River presentó un documento con seis ejes de reforma que apuntan a modificar aspectos estructurales del fútbol argentino. El club había dejado de participar de esas reuniones el 5 de marzo, cuando cuestionó los mecanismos internos de funcionamiento de la AFA.

Entre las propuestas aparece la reducción gradual de la cantidad de equipos en Primera División, actualmente integrada por 30 clubes, y el pedido de que las reglas de las competencias no sean modificadas mientras los torneos están en marcha.

También reclamó ordenar el calendario y las ventanas de transferencias, mejorar los mecanismos institucionales y ampliar el acceso a información.

Uno de los puntos más fuertes está relacionado con el arbitraje.

River propuso revisar los roles de quienes conducen actualmente el sistema arbitral, establecer criterios objetivos para las designaciones, evaluar a los árbitros de acuerdo con su rendimiento y crear un comité independiente de auditoría.

El documento también plantea revisar la generación y distribución de ingresos de la AFA y reformular el negocio de los derechos de televisión nacionales e internacionales.

“Hay muchos dirigentes que piensan igual”

Di Carlo aseguró que las críticas de River no son aisladas y sostuvo que existen otros clubes que comparten buena parte de esos planteos.

“Hay muchos dirigentes que piensan igual que nosotros”, afirmó, aunque reconoció que no todos están dispuestos a expresarlo públicamente.

Según el presidente millonario, el objetivo será construir consensos y mantener los reclamos dentro de la propia estructura de la Asociación.

“River trabaja y es enfático hace mucho tiempo en ordenar algunas cuestiones que hacen a una competencia mejor. Lo vamos a seguir planteando hasta el cansancio”, señaló.

El club estuvo representado en el Comité Ejecutivo por el vicepresidente Ignacio Villarroel, acompañado por el secretario general Agustín Forchieri.

La recepción de las propuestas no fue inmediata.

Durante la reunión, dirigentes de otros clubes recordaron que varios de esos asuntos ya habían sido debatidos durante los meses en los que River decidió ausentarse. Finalmente, se indicó que las reformas estructurales propuestas serán analizadas pensando principalmente en la temporada 2028.

La decisión marca un cambio de estrategia.

River pasó de abandonar el Comité Ejecutivo como forma de protesta a volver a ocupar su lugar para intentar impulsar modificaciones desde adentro.

Di Carlo insiste en que no busca mantener una disputa permanente con Tapia, pero tampoco oculta las diferencias con el actual funcionamiento de la entidad.

“Nosotros estamos haciendo algo bastante simple: poner a la AFA en sintonía con lo que piensa la gente”, sostuvo.

El nuevo capítulo recién comienza. River volvió a la mesa de decisiones con un documento concreto y un mensaje político dentro del fútbol argentino: la conducción de la AFA, según la posición que plantea el club, debe responder al conjunto de las instituciones que la integran y no quedar concentrada alrededor de una conducción individual.