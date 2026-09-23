Pity Álvarez fue internado por una crisis hipertensiva tras el choque en La Paternal

Cristian “Pity” Álvarez fue internado durante la noche del martes en el Hospital Tornú, luego de sufrir una crisis hipertensiva en su domicilio, pocas horas después del accidente de tránsito que protagonizó en una estación de servicio de La Paternal.

El pedido de asistencia al SAME se produjo a las 22:16 por palpitaciones y registros elevados de presión arterial. Una ambulancia llegó minutos después y, cerca de las 23, dispuso su traslado al centro de salud porteño.

Fuentes médicas informaron este miércoles que el músico permanece estable, en observación y alojado en terapia intermedia. También indicaron que se le realizaron estudios y que se iniciaron gestiones para trasladarlo a una institución correspondiente a su cobertura médica.

Según explicó Sebastián Queijeiro, uno de sus abogados, Álvarez estaba muy alterado después del episodio ocurrido con su automóvil. Su defensa señaló que había sufrido además un fuerte sangrado nasal y que sus familiares decidieron quitarle las llaves del vehículo.

El choque durante la madrugada

Horas antes, alrededor de las 2:10 del martes, Pity había protagonizado un incidente en una estación de servicio ubicada sobre avenida San Martín y Nicasio Oroño.

El músico conducía un Volkswagen Bora y, mientras realizaba una maniobra marcha atrás en la zona de los surtidores, impactó contra un Peugeot 208 conducido por un joven de 24 años. No hubo personas heridas, aunque el vehículo afectado sufrió daños materiales.

El momento quedó registrado por las cámaras de seguridad.

El conductor del Peugeot denunció posteriormente que Álvarez se retiró sin entregarle documentación personal ni del automóvil. Más tarde, familiares del músico se presentaron para aportar los datos requeridos.

La investigación por ese episodio quedó en manos de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°6, que dispuso actuaciones para determinar si existió algún incumplimiento de las obligaciones posteriores al choque.

La internación impacta en el juicio

La situación médica se produjo además en un momento judicial particularmente sensible.

Álvarez está siendo juzgado por el homicidio de Cristian Maximiliano “Gringo” Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano. Para este miércoles estaba prevista la décima audiencia ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29.

Entre los testigos convocados se encuentra Cristina Congiu, madre del músico, junto con otras tres personas propuestas por la defensa.

Los abogados de Pity sostienen que su estado actual le impide participar normalmente del debate. Sin embargo, el tribunal ya había establecido que su presencia física no resulta indispensable en todas las audiencias y había permitido que el proceso continuara cuando su estado de salud no le permitiera concurrir.

No es la primera descompensación durante el juicio. El 2 de septiembre debió ser trasladado al Hospital Fernández después de registrar niveles elevados de glucemia y presión arterial, episodio que obligó entonces a suspender una audiencia.

La internación de este miércoles vuelve a colocar su estado de salud en el centro del proceso. Mientras los médicos continúan evaluándolo en el Tornú, la Justicia deberá resolver cómo seguirá el cronograma del juicio y bajo qué condiciones podrá participar Álvarez de las próximas audiencias.