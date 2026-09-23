Temporada turística: Te contamos cuáles son los más de 70 festivales de San Luis

San Luis presentó la agenda de los 50 Festivales, una propuesta que reunirá más de 70 celebraciones en distintos puntos de la provincia durante los próximos meses. La programación incluye fiestas populares, festivales culturales, encuentros gastronómicos y celebraciones tradicionales que comenzarán en octubre y se extenderán hasta abril de 2027.

La iniciativa busca fortalecer el posicionamiento turístico de San Luis a través de acontecimientos que ponen en valor la identidad, las costumbres, la producción local y las expresiones artísticas de cada localidad.

Octubre y noviembre, con las primeras celebraciones

La agenda comenzará el 1° de octubre en Batavia, con la Fiesta Patronal en honor a Nuestra Señora del Carmen. Luego, el 10 y 11, Fortuna celebrará su 121° aniversario.

En noviembre se desarrollarán distintas propuestas, entre ellas:

La 21° Fiesta Provincial del Inmigrante, en Villa Mercedes, del 6 al 8.

El Festival de los Médanos, en Bagual, el 7 y 8.

El Festival Provincial del Granito, en Potrerillo, el 8.

La 48° Fiesta Provincial de la Tradición, en Buena Esperanza, del 13 al 15.

El Festival de la Avicultura y el Torneo de la Milanesa Serrana, en Villa del Carmen, el 21.

El Festival del Zorro, en Estancia Grande, el 28.

El 116° aniversario de Unión, el 28 y 29.

Diciembre y enero concentran una amplia programación

Durante diciembre, la agenda continuará con la Fiesta de la Madre Sanluiseña, en Anchorena; el Encendido del Árbol de Tus Sueños, en Juana Koslay; el Festival del Gaucho, en Fraga; y el Festival Provincial de la Naranja, en Luján.

Enero será uno de los meses con mayor cantidad de celebraciones. Entre las propuestas se encuentran el Festival de los Artesanos de los Comechingones, en Villa Larca; el Festival Provincial del Artesano, en San Francisco del Monte de Oro; el Festival del Oro y el Agua, en La Carolina; el Festival Provincial de la Papa, en San Pablo; el Festival de los Vientos, en La Punta; el Festival Nacional del Mate y los Artesanos de la Madera, en Quines; y el Festival del Río Conlara, en Santa Rosa del Conlara.

También se realizarán el Festival Provincial del Turismo de la Costa de los Comechingones, en Cortaderas; Nuestro Volcán, en El Volcán; y celebraciones en Talita, Los Molles, Concarán, Lavaisse, San Gerónimo y La Vertiente.

El mes finalizará con el Festival de la Familia, en la ciudad de San Luis; el Festival Provincial de la Alfalfa, en Lafinur; y la 38° Fiesta Nacional de la Calle Angosta, en Villa Mercedes, del 28 al 31 de enero.

Las fechas de la Fiesta Nacional del Mármol Ónix, en La Toma, y del Festival de los Ríos, en El Trapiche, serán confirmadas próximamente.

Febrero tendrá festivales en toda la provincia

La agenda continuará en febrero con celebraciones de gran convocatoria, como el Festival Nacional Valle del Sol, en Villa de Merlo, y el Festival Nacional del Caldén, en Nueva Galia, ambos del 5 al 7.

También se desarrollarán el Festival de Doma y Folklore de Juan Jorba; el Festival Nocturno de Doma y Folklore, en Juan Llerena; y distintas fiestas tradicionales en Renca, Paso Grande, Villa de la Quebrada y La Calera.

La programación incluirá además el Festival del Yeso y la Arena, en Alto Pencoso; el Festival Provincial del Durazno, en Leandro N. Alem; los carnavales de Carpintería; y celebraciones en Saladillo, Los Manantiales, Las Chacras, Desaguadero, El Morro y Candelaria.

Entre los encuentros destacados también aparecen el Festival de la Palmera Caranday, en Papagayos; el Festival Provincial de las Aguas Termales, en Balde; y el Festival del Fogón y el Lago, en Potrero de los Funes.

Las fechas de algunas propuestas previstas en Las Aguadas, Las Lagunas y La Punilla aún están pendientes de confirmación.

Marzo y abril cerrarán el calendario

En marzo, la agenda contempla el Festival Venado de las Pampas, en Alto Pelado, mientras que todavía deben definirse las fechas del Festival del Cerro Blanco, en San Martín; el Festival del Labrador, en Villa de Praga; la Fiesta de la Vaquillona Asada con Cuero, en Justo Daract; y el Festival del Suyuque.

En abril, las últimas celebraciones previstas serán la Fiesta de la Costa del Río Salado, en Navia; el Festival Bizleño “Rieles y Raíces”, en Beazley; y la Fiesta a Nuestra Señora del Rosario, en Zanjitas.

Una agenda para promover el turismo durante todo el año

La propuesta de los 50 Festivales apunta a distribuir el movimiento turístico durante distintas épocas y localidades, ofreciendo motivos para recorrer la provincia más allá de los períodos tradicionales de vacaciones.

Cada celebración combina música, gastronomía, artesanías, producción regional, historia y tradiciones. De esta manera, los festivales no solo funcionan como espacios de encuentro para las comunidades, sino también como atractivos capaces de generar actividad para alojamientos, comercios, emprendedores y prestadores de servicios turísticos.

Con una agenda que se extiende desde octubre hasta abril, San Luis busca consolidar a sus fiestas populares como una marca turística y cultural representativa de toda la provincia.