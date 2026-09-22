El fútbol argentino suma la 'Recopa de Campeones'

El fútbol argentino tendrá modificaciones a partir de 2027. El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, reunido este martes en el predio de la AFA, confirmó cambios para las etapas decisivas del Apertura y el Clausura y avanzó con la creación de un nuevo título oficial: la Recopa de Campeones.

Los dos torneos de Primera mantendrán el esquema actual de dos zonas de 15 equipos, con los ocho mejores de cada grupo clasificándose a los playoffs. La principal modificación estará en las instancias finales.

A partir del año próximo, las semifinales y la final se disputarán en estadios neutrales y con la presencia de ambas parcialidades. En cambio, los octavos y los cuartos de final conservarán la localía para el equipo que haya terminado mejor ubicado en la fase de grupos.

Una nueva copa para los campeones

La otra novedad será la incorporación de la Recopa de Campeones, una competencia oficial que tendrá formato triangular.

El nuevo torneo estará integrado por los campeones de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional. De esta manera, se sumará una nueva instancia de definición al calendario del fútbol argentino.

La creación de este trofeo se incorpora a un calendario que ya contempla el Apertura, el Clausura, la Tabla Anual, la Copa Argentina, el Trofeo de Campeones, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.

También se mantiene el tiempo suplementario

Entre las decisiones para 2027 también quedó establecido que el alargue continuará desde los octavos de final. Por lo tanto, los partidos de eliminación directa mantendrán la posibilidad de definir el resultado mediante tiempo suplementario antes de recurrir a los penales.

La intención planteada por la Liga Profesional es mantener la competitividad de las instancias decisivas y, al mismo tiempo, generar partidos en sedes neutrales con ambas hinchadas.

Cambios en el mercado de pases

El Comité Ejecutivo también analizó la posibilidad de modificar el calendario del mercado de pases, con el objetivo de acercar las fechas de cierre a las utilizadas en otros mercados de Sudamérica.

La propuesta apunta a equiparar los períodos de inscripción con los calendarios de la región, especialmente teniendo en cuenta el movimiento de futbolistas argentinos hacia otros países de la Conmebol.

Además, se abordaron cuestiones relacionadas con la programación de las próximas fechas del Clausura 2026 y otros aspectos operativos de la competencia.

Así, el fútbol argentino comienza a delinear su estructura para 2027 con cambios en las instancias finales de los torneos, una nueva copa oficial y modificaciones previstas en el funcionamiento del mercado de pases.