Milei hablará ante la ONU con Malvinas y su política exterior en el centro

El presidente Javier Milei hablará este miércoles a las 12, hora argentina, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, en la que será su tercera intervención frente al organismo desde que llegó a la Casa Rosada.

La exposición se realizará durante la segunda jornada del Debate General de la 81ª Asamblea General, que comenzó este martes y reúne a representantes de los 193 Estados miembros en un escenario internacional atravesado por conflictos armados, disputas geopolíticas, seguridad regional y el debate global sobre inteligencia artificial.

Uno de los asuntos que se espera tenga un lugar destacado en el mensaje argentino es el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, en momentos de renovada tensión entre Buenos Aires y Londres por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

El Gobierno argentino inició recientemente procedimientos sancionatorios contra decenas de empresas y personas vinculadas con actividades petroleras en la zona disputada. El Reino Unido rechazó esas medidas y reiteró su posición de que los habitantes de las islas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales.

La cuestión Malvinas adquiere así una dimensión particular dentro de esta participación presidencial: Milei buscará reiterar la posición soberana argentina mientras profundiza, al mismo tiempo, su vínculo político con Estados Unidos y mantiene una relación estratégica con Israel.

La política exterior de Milei

También se espera que el Presidente vuelva sobre algunos de los principios que marcaron su política exterior desde diciembre de 2023: acercamiento a Washington, alianza con Israel, defensa de la libertad económica y una mirada crítica sobre determinados organismos multilaterales.

En las horas previas, Milei participó en Nueva York del encuentro “Shield of the Americas”, organizado por Estados Unidos y orientado a la cooperación regional en materia de seguridad y combate al crimen organizado. Presidencia confirmó su participación junto a otros mandatarios americanos.

También recibió el premio Ohev Yisrael durante una actividad en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah y mantuvo encuentros con el empresario Ricardo Salinas Pliego y con el economista Xavier Sala i Martín.

La agenda después de la ONU

La actividad presidencial continuará durante toda la tarde.

A las 16, Milei tiene prevista una exposición en la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad con el acompañamiento del International Republican Institute.

A las 18 mantendrá un encuentro con empresarios vinculados a Americas Society/Council of the Americas, encabezado por Susan Segal, y a las 19:30 se reunirá con el rabino Simon Jacobson.

El jueves, a las 13, el mandatario expondrá ante The Economic Club of New York, antes de iniciar el regreso a la Argentina durante la noche.

La intervención de Milei se producirá además después de los discursos de líderes como Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva, que ya dejaron expuestas diferencias profundas sobre seguridad regional, soberanía, cooperación internacional y el papel de los Estados Unidos en América Latina.

Para el Gobierno argentino, la Asamblea será una nueva oportunidad de proyectar su política exterior ante la comunidad internacional. Malvinas, la relación con Washington y el posicionamiento de la Argentina frente al nuevo escenario geopolítico serán los puntos a seguir cuando Milei tome la palabra ante la ONU.