Polémica: AFA falló en favor de Boca y Vélez quedó afuera de la Copa Argentina

Boca seguirá en la Copa Argentina. El Tribunal de Disciplina de la AFA rechazó el reclamo presentado por Vélez por la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla del partido de octavos de final y ratificó la clasificación del Xeneize a los cuartos, donde enfrentará a Racing.

La resolución fue tomada por unanimidad y estableció que Boca incurrió en una infracción reglamentaria al presentar una planilla con seis extranjeros, uno por encima del límite permitido. Sin embargo, el Tribunal consideró que la situación no configuró una alineación indebida porque el sexto futbolista, Ángel Romero, no ingresó al campo de juego.

Por ese motivo, el organismo decidió aplicar una sanción económica equivalente al valor de 1000 entradas, pero no modificar el resultado deportivo del encuentro. Boca había empatado 0-0 con Vélez y luego se impuso por penales para avanzar de ronda.

La explicación del Tribunal

El reclamo de Vélez sostenía que la presencia de seis extranjeros en la planilla debía derivar en la eliminación de Boca y en la clasificación del conjunto de Liniers. El Tribunal, en cambio, distinguió entre la irregularidad administrativa y la participación efectiva de un jugador no habilitado.

El fallo señaló que la conducta de Boca constituyó una infracción relacionada con la confección, presentación y firma de la planilla, pero que no podía encuadrarse como la alineación indebida prevista por el artículo 18 del Código Disciplinario, debido a que no se acreditó la participación de un extranjero inelegible.

El presidente del Tribunal de Disciplina, Fernando Mitjans, salió a explicar esta mañana la decisión y puso el foco justamente en la situación de Romero.

“¿El jugador estaba inscripto? Sí. ¿Estaba habilitado? Sí. Ahora, si ese sexto jugador hubiese ingresado al campo de juego, la situación podría haber sido diferente. Pero estamos hablando de uno que estaba en el banco y que no ingresó”, explicó.

Mitjans también reconoció que Vélez tenía fundamentos para presentar la protesta, pero remarcó que el convenio que establece el límite de extranjeros no determina qué sanción corresponde ante un incumplimiento de ese tipo. A su vez, señaló que el reglamento de la Copa Argentina permite la participación de los futbolistas inscriptos en AFA y no establece una diferenciación entre argentinos y extranjeros en ese punto.

El titular del Tribunal defendió además el criterio de proporcionalidad utilizado para resolver el caso. Según explicó, la infracción administrativa ya contempla una sanción económica y eliminar a Boca de la competencia hubiera significado una consecuencia mayor que la falta cometida.

Boca sigue y Vélez analiza sus próximos pasos

Con la resolución, Boca mantiene oficialmente su lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina. Su próximo rival será Racing, en un partido previsto para el domingo 27 de septiembre en el estadio de Rosario Central.

Vélez, por su parte, quedó eliminado de la competencia y había cuestionado públicamente el fallo antes de que Mitjans saliera a explicar los fundamentos. El dirigente también negó que Claudio Tapia, el Comité Ejecutivo de la AFA o algún otro dirigente haya intervenido para favorecer a Boca y remarcó que los seis integrantes del Tribunal votaron en el mismo sentido.