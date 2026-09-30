La UBA nombró Doctor Honoris Causa a Lionel Messi y le entregará la distinción antes de su despedida

La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió otorgarle a Lionel Messi el título de Doctor Honoris Causa, su máxima distinción honorífica, en reconocimiento a su trayectoria deportiva y a su representación de la Argentina durante las últimas décadas.

La decisión fue aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la UBA y la ceremonia de entrega se realizará el próximo martes 6 de octubre, en la previa del partido de despedida de Messi de la Selección argentina en el estadio Monumental.

La universidad fundamentó el reconocimiento en la trayectoria del futbolista y destacó valores como la “excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético” en el desarrollo de su actividad, además de su compromiso con la representación nacional.

El reconocimiento de la UBA

En los fundamentos de la resolución, la UBA repasó los principales logros de Messi con la Selección argentina.

Como capitán, el futbolista formó parte de los equipos que conquistaron la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. También integró el plantel argentino que obtuvo el subcampeonato en el Mundial 2026.

La institución señaló además que Messi se convirtió en una figura de trascendencia internacional cuya influencia excede el ámbito estrictamente deportivo.

Qué dijeron las autoridades universitarias

El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, sostuvo que la distinción busca reconocer no solamente los logros deportivos del capitán argentino, sino también aspectos de su trayectoria personal y su representación de la identidad nacional.

“Queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional”, expresó Gelpi al fundamentar la decisión.

El vicerrector Emiliano Yacobitti también destacó la relación de Messi con la Selección y afirmó que el reconocimiento “trasciende su carrera futbolística”.

La ceremonia será antes de su despedida

La entrega del Doctorado Honoris Causa tendrá lugar el 6 de octubre, horas antes del partido que marcará la despedida de Messi de la Selección argentina en el estadio Monumental.

De esta manera, el reconocimiento de la principal universidad pública del país quedará asociado a uno de los momentos más significativos de la carrera del capitán argentino con la camiseta nacional.

La UBA destacó que la decisión forma parte de una tradición internacional mediante la cual universidades reconocidas distinguen a figuras cuya trayectoria y trascendencia exceden sus respectivas disciplinas.