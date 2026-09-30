Denunciaron por abuso sexual a Joaquín Levinton y la mujer ya lo había acusado en 2023

El cantante y líder de Turf, Joaquín Levinton, fue denunciado nuevamente por presunto abuso sexual en la Justicia porteña. La presentación fue realizada esta semana por una mujer de 39 años, quien aseguró haber mantenido una relación con el músico durante cinco años y relató episodios de violencia física, psicológica y sexual.

La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo del juez Carlos Bruniard. Según los registros judiciales citados por Infobae, la calificación inicial corresponde al delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, contemplado en el artículo 119 del Código Penal.

La denuncia y los hechos relatados

De acuerdo con la presentación judicial, la mujer sostuvo que la relación con Levinton se extendió entre 2015 y 2020 y que durante ese período habría atravesado distintos episodios de violencia.

En su declaración, aseguró que fue obligada a consumir cocaína y que fue forzada a mantener relaciones sexuales sin consentimiento. También afirmó que algunas de esas situaciones habrían sido filmadas y que recibía insultos y agresiones cuando intentaba oponerse.

La denunciante relató además un episodio ocurrido en un departamento de la calle Charcas. Según su versión, cuando intentó abandonar el lugar, el músico se lo habría impedido y la habría tomado fuertemente del cuello. La mujer aseguró que finalmente consiguió escapar.

Una denuncia anterior que fue archivada

La presentación actual no es la primera acusación realizada por la mujer contra Levinton. En 2023 había iniciado una causa por el mismo delito, que tramitó ante el Juzgado N°6 y posteriormente fue archivada.

Según los registros citados por Infobae, aquella denuncia fue retirada. La publicación también consigna, en base a fuentes policiales, que Levinton habría convencido a la mujer de desistir de la acusación. Ese extremo forma parte de la información vinculada a la causa y no constituye una conclusión judicial sobre los hechos.

La nueva presentación se produjo después de que la mujer encontrara, según su relato, registros audiovisuales que corresponderían a situaciones ocurridas durante aquella relación. Ese hallazgo habría motivado su decisión de volver a recurrir a la Justicia.

El descargo de Joaquín Levinton

Luego de que trascendiera la denuncia, Levinton rechazó públicamente las acusaciones. A través de sus redes sociales afirmó que la mujer “me viene acosando hace muchos años” y negó que hubiera existido una relación de pareja como la descripta en la denuncia.

El músico también se refirió a la presentación realizada años atrás y sostuvo que en aquella oportunidad se habían presentado pruebas que, según su versión, demostraban que las acusaciones eran falsas.

Además, afirmó que la mujer continuó contactándolo a través de Instagram y que su abogado conserva capturas de esos intercambios.

La investigación judicial deberá determinar ahora las circunstancias de los hechos denunciados y avanzar con las medidas correspondientes. Levinton no fue condenado por estos hechos y rige el principio de inocencia mientras la causa se encuentra en trámite.