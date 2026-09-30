Un vuelo a Israel aterrizó de emergencia tras un ataque con cuchillo en la cabina

Un vuelo de FlyDubai con destino a Israel aterrizó de emergencia este miércoles en Arabia Saudita después de un violento episodio dentro de la cabina que dejó heridos al comandante y al copiloto y activó alertas de seguridad en la región.

El vuelo FZ1073 había partido desde Dubái rumbo al aeropuerto Ben Gurion, en Tel Aviv, cuando se produjo el incidente. Según tres funcionarios israelíes citados por Reuters, el copiloto habría apuñalado al comandante y las autoridades investigan si intentó tomar el control de la aeronave.

La hipótesis de un atentado, sin embargo, todavía no fue establecida de manera definitiva. FlyDubai confirmó únicamente que hubo “un incidente durante el trayecto” y que el avión consiguió aterrizar de manera segura en el aeropuerto de Tabuk.

Todos los pasajeros fueron localizados y se encuentran a salvo, informó la compañía.

Una caída brusca en pleno vuelo

Los datos registrados por Flightradar24 muestran la gravedad de lo ocurrido.

La aeronave volaba a unos 34.000 pies cuando comenzó un descenso abrupto. Reuters informó que llegó a perder casi 14.000 pies —más de 4.200 metros— en menos de 30 segundos, antes de estabilizarse.

Durante esos minutos, el avión transmitió primero el código internacional 7700, utilizado para declarar una emergencia general. Poco después activó el 7500, que indica una posible interferencia ilícita o secuestro, y posteriormente volvió a emitir la señal de emergencia general.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones difundidas por medios israelíes, miembros de la tripulación y pasajeros habrían logrado ingresar a la cabina y reducir al agresor. Otros pilotos que viajaban a bordo habrían colaborado para controlar la aeronave hasta su llegada a Arabia Saudita. Esos detalles todavía forman parte de la investigación y no fueron confirmados oficialmente por la aerolínea.

El aeropuerto de Tabuk informó que recibió el pedido de aterrizaje de emergencia a las 8:44, hora local. El Boeing consiguió tocar tierra aproximadamente una hora después. Tanto el comandante como el copiloto fueron trasladados a un hospital por las heridas sufridas durante el episodio.

Israel investiga un posible atentado

El incidente provocó una inmediata reacción de las autoridades israelíes.

Aviones de combate fueron desplegados después de conocerse las señales de emergencia, mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu mantuvo consultas con responsables de seguridad y despejó parte de su agenda para seguir la situación.

En un primer momento, la oficina del primer ministro señaló que no consideraba que se tratara de un secuestro y comunicó que la situación estaba “bajo control”. Horas después, funcionarios israelíes indicaron que la evaluación había cambiado y que se analizaba la posibilidad de un intento de atentado terrorista.

Uno de esos funcionarios identificó al presunto agresor como un ciudadano de Omán. Las autoridades omaníes no habían realizado hasta el momento comentarios públicos sobre esa versión.

FlyDubai tampoco informó oficialmente quién inició la pelea ni cuál habría sido el motivo.

La compañía señaló que trabaja junto con las autoridades sauditas y que dará a conocer nuevos detalles cuando existan datos confirmados. Mientras tanto, se organizaba una aeronave alternativa para trasladar a los pasajeros que quedaron en Tabuk.

El episodio continúa bajo investigación. La emergencia y las lesiones de ambos pilotos están confirmadas, pero la hipótesis de que el ataque buscaba provocar la caída del avión sigue siendo, por ahora, una línea investigativa sostenida por autoridades israelíes y no una conclusión definitiva sobre lo ocurrido en la cabina.