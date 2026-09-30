Un pitbull atacó a una jubilada de 82 años y vecinos lo apuñalaron para salvarla

Una mujer de 82 años fue atacada por un pitbull en Villa Allende, Córdoba, y debió ser hospitalizada con una fractura de fémur y heridas provocadas por mordeduras. La agresión terminó cuando vecinos intervinieron para rescatarla y atacaron al perro con un arma blanca.

El episodio ocurrió este martes por la tarde en Barcelona al 1723, barrio Lomas Sur. La alerta ingresó cerca de las 15:15 y, cuando llegaron los equipos de emergencia, encontraron a la jubilada tendida en el suelo con lesiones en la pierna derecha.

Los médicos constataron una fractura de fémur y lesiones compatibles con mordeduras de perro, por lo que dispusieron su traslado inmediato al Hospital de Unquillo, donde quedó bajo atención médica.

Según las primeras reconstrucciones difundidas por medios de la zona, el animal habría salido de una vivienda y se abalanzó sobre la mujer en plena calle.

Ante la violencia del ataque, varios vecinos acudieron para intentar liberarla. Durante esos minutos utilizaron un arma blanca contra el perro hasta conseguir detener la agresión.

Cuando la Policía llegó al lugar encontró un pitbull sin vida y con heridas cortantes en distintas partes del cuerpo. Las circunstancias exactas del episodio continúan bajo investigación.

Otra mujer también resultó herida

Durante el mismo operativo, los servicios de emergencia asistieron además a una mujer de 72 años, que presentaba una herida cortante en una mano.

También fue trasladada para recibir atención médica. Por el momento no se informó oficialmente cómo se produjo esa lesión ni cuál fue su intervención durante el ataque.

El antecedente que vuelve a quedar bajo la lupa

El caso provocó especial preocupación entre los vecinos de Lomas Sur por un antecedente que, según informó el medio local InfoVillaAllende y reprodujeron medios cordobeses, involucraría al mismo animal.

En mayo de 2024, ese pitbull habría atacado a una mujer de 60 años y mordido también a su propio dueño. Después de aquel episodio, el animal quedó judicializado y posteriormente fue restituido a sus propietarios.

Ese antecedente vuelve ahora a formar parte de las preguntas que rodean el caso: qué medidas se adoptaron después de la primera agresión, bajo qué condiciones fue devuelto el animal y cómo logró salir nuevamente de la propiedad.

La investigación deberá establecer además las circunstancias precisas del ataque y las eventuales responsabilidades vinculadas con la guarda del perro.

Mientras la jubilada continúa bajo atención médica, el nuevo episodio reabre en Villa Allende el debate sobre los controles y las obligaciones de los propietarios cuando existen antecedentes previos de ataques.