Una pelea que comenzó en un boliche terminó con un joven asesinado por un piedrazo

Una pelea que comenzó dentro de un boliche de Ezeiza y continuó varias cuadras después terminó con la muerte de un joven de 22 años. La víctima fue identificada como Tomás Ezequiel Rojas, quien recibió un piedrazo en la cabeza durante el enfrentamiento. Por el crimen hay cuatro jóvenes detenidos.

El episodio comenzó durante la madrugada del domingo en el boliche Egipto, donde dos grupos de jóvenes protagonizaron una discusión. Ante la situación, los involucrados fueron expulsados del local.

Sin embargo, el conflicto continuó afuera. Según la reconstrucción de los investigadores, los dos grupos volvieron a encontrarse unas 15 cuadras del boliche, en inmediaciones de Presidente Perón y French. Allí se produjo un nuevo enfrentamiento.

En medio de la pelea, uno de los grupos comenzó a arrojar piedras hacia el otro. Una de ellas impactó en la cabeza de Rojas y le provocó heridas que terminaron ocasionándole la muerte.

Tras el ataque, los involucrados escaparon del lugar. La investigación avanzó a partir del análisis de las cámaras de seguridad, que permitió identificar a los sospechosos.

El primero en ser detenido fue un joven de 18 años, identificado por sus iniciales como C.R.E. Luego, la Justicia autorizó tres allanamientos que permitieron localizar a otros tres sospechosos: T.U.J., de 21 años; A.G.M., de 23; y S.G.U., de 19.

El joven de 23 años está señalado preliminarmente como el presunto autor material del piedrazo que terminó con la vida de Rojas. De todos modos, la investigación continúa para establecer qué participación tuvo cada uno de los detenidos.