Investigan la muerte de Ricardo Olivera Aguirre, exintendente de El Trapiche

La Justicia investiga la muerte de Ricardo Olivera Aguirre, de 58 años, exintendente de El Trapiche y padre del actual jefe comunal de esa localidad, quien fue encontrado sin vida este jueves por la noche en la pileta de su casa de Juana Koslay.

El hallazgo se produjo alrededor de las 21 en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Conlara y Anchorena. Según las primeras informaciones, uno de sus hijos encontró el cuerpo y dio aviso a las autoridades.

Personal de Homicidios trabajó en el domicilio y posteriormente se dispuso el traslado del cuerpo para la realización de la autopsia, estudio que será determinante para establecer la causa y las circunstancias de la muerte.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción N°5, encabezada por Débora Roy Gitto.

De acuerdo con las actuaciones iniciales difundidas hasta el momento, los investigadores no habrían encontrado en principio indicios que permitan sostener la participación de terceras personas. Esa evaluación, sin embargo, es preliminar y la pesquisa continúa abierta.

Una de las posibilidades analizadas es que Olivera Aguirre haya sufrido una descompensación, cayera a la pileta y luego se ahogara. La hipótesis no fue confirmada oficialmente y dependerá de los resultados forenses.

Los investigadores también trabajan para recuperar y analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la vivienda, que podrían aportar información sobre los momentos anteriores al hallazgo.

Una figura vinculada a la política de El Trapiche

Ricardo Olivera Aguirre tuvo una extensa vinculación con la vida institucional de El Trapiche.

Fue intendente de la localidad entre 1999 y 2003 y posteriormente llegó a la Cámara de Diputados de la provincia, donde asumió una banca en 2009 y permaneció hasta diciembre de 2013.

Su hijo, también llamado Ricardo Olivera Aguirre, continúa actualmente al frente de la Municipalidad de El Trapiche. Había sido elegido en 2023 y asumió la conducción comunal en diciembre de ese año.

La coincidencia de nombres generó durante las primeras horas cierta confusión en redes sociales: la persona fallecida es el exintendente y exdiputado de 58 años, padre del actual jefe comunal.

Por ahora, la Fiscalía mantiene abierta la investigación sin una causa de muerte definida. La autopsia y el análisis de las cámaras serán las dos medidas centrales para reconstruir lo sucedido y determinar con precisión cómo murió Olivera Aguirre.