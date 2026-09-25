Mientras caen las ventas de combustibles en el país, San Luis creció 2,26%

La venta de combustibles volvió a caer en la Argentina durante agosto, pero San Luis se movió a contramano de la tendencia nacional y terminó el mes con un crecimiento interanual del 2,26%.

En todo el país se comercializaron 1.389.254 metros cúbicos de naftas y gasoil, frente a los 1.420.350 metros cúbicos registrados durante agosto de 2025. La diferencia representa una baja del 2,19%.

El resultado significó el séptimo mes consecutivo de caída interanual para el mercado de combustibles, aunque la contracción fue más moderada que la observada durante julio.

En la comparación contra el mes anterior, en cambio, las ventas tuvieron una pequeña recuperación del 0,57%. Julio y agosto tuvieron la misma cantidad de días, por lo que la comparación no presenta el efecto calendario habitual entre meses de diferente duración.

San Luis quedó entre las cuatro provincias que crecieron

El comportamiento fue muy desigual entre las distintas regiones del país.

De las 24 jurisdicciones analizadas, 20 mostraron una disminución interanual y solamente cuatro consiguieron aumentar sus ventas.

Neuquén encabezó las subas con un crecimiento del 10,37%, seguida por Córdoba, con 3,35%; La Pampa, con 3,09%; y San Luis, con 2,26%.

El dato adquiere relevancia para la provincia porque se produce en medio de una retracción generalizada del consumo de combustibles.

En el extremo opuesto, Santa Cruz registró la mayor caída, con 12,91%, seguida por Tierra del Fuego, con 10,74%; Mendoza, con 9,76%; y Corrientes, con 9,51%.

Buenos Aires continuó siendo ampliamente el mercado de mayor volumen, con 483.891 metros cúbicos vendidos en agosto, seguida por Córdoba con 156.184; Santa Fe con 114.245 y la Ciudad de Buenos Aires con 85.263.

El gasoil premium fue la única excepción

La baja también alcanzó a casi todos los tipos de combustible.

La nafta súper, que representa alrededor del 41% de las ventas nacionales, registró el mayor descenso interanual: cayó 3,66% y totalizó 570.051 metros cúbicos.

El gasoil común o grado 2 retrocedió 3,02%, mientras que la nafta premium cayó 2,16% y acumuló su cuarto mes consecutivo con números negativos.

La única excepción fue el gasoil premium o grado 3, cuyas ventas crecieron 2,75% respecto de agosto del año pasado y alcanzaron los 245.752 metros cúbicos.

YPF conserva más de la mitad del mercado

YPF mantuvo su liderazgo con 765.835 metros cúbicos comercializados durante agosto, equivalentes al 55,1% del mercado nacional. Sin embargo, sus ventas quedaron 2,08% por debajo de las registradas un año antes.

Shell quedó en segundo lugar con 315.026 metros cúbicos y una participación del 22,7%, mientras que Axion alcanzó 169.014 metros cúbicos y concentró el 12,2%.

Puma Energy ocupó el cuarto lugar, con 77.002 metros cúbicos y el 5,5% del mercado. El resto quedó distribuido entre Dapsa, Gulf y Refinor.

Los datos utilizados por el relevamiento tienen como base las estadísticas de comercialización que recopila la Secretaría de Energía de la Nación, organismo que publica información sobre precios y volúmenes vendidos por las estaciones de servicio.

El balance de agosto deja así dos fotografías diferentes: a nivel nacional continúa la retracción que comenzó a principios de año, pero San Luis logró escapar de esa tendencia y quedó dentro del reducido grupo de provincias donde se vendió más combustible que doce meses atrás.