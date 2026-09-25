Dólar
El dólar blue abre a $1.560 y se mantiene apenas por encima del oficial
El dólar blue comenzó este viernes 25 de septiembre sin modificaciones respecto del cierre anterior y cotiza a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta en la City porteña.
La cotización paralela mantiene así una diferencia reducida frente al dólar oficial del Banco Nación, que se ubica en $1.490 para la compra y $1.540 para la venta.
Entre ambas referencias hay apenas $20 de diferencia en el precio vendedor, una brecha cercana al 1,3%.
El mercado llega a la última rueda de la semana después de varios días de relativa estabilidad en el blue, aunque con movimientos más marcados en las cotizaciones financieras y una mayor demanda de cobertura sobre el cierre de septiembre.
Cómo cotizan el MEP y el CCL
El dólar MEP se negocia durante las primeras horas en torno a $1.544, mientras que el contado con liquidación se ubica alrededor de $1.618.
La diferencia entre ambos refleja una vez más el mayor costo de sacar divisas del sistema financiero local mediante operaciones bursátiles.
El jueves, el mayorista había terminado la jornada en $1.519 para la venta, luego de avanzar 0,2%, en una rueda marcada por una mayor demanda privada de cobertura.
Ese dato es relevante porque algunas pantallas mostraban durante la mañana de este viernes una cotización mayorista de $1.439, un valor que no resulta consistente con el cierre previo y que podría responder a una actualización incompleta antes del inicio formal de las operaciones.
La referencia general del tipo de cambio peso-dólar se ubicaba esta mañana alrededor de $1.520 por dólar, aunque ese valor no reemplaza las cotizaciones específicas del mercado oficial, financiero o informal.
El dólar tarjeta supera los $2.000
Para quienes realizan consumos en moneda extranjera alcanzados por la percepción impositiva, el denominado dólar tarjeta se ubica en $2.002.
De esta manera, continúa siendo una de las cotizaciones más elevadas disponibles para personas físicas.
Las principales referencias al comienzo de este viernes son:
- Dólar Banco Nación: $1.490 compra y $1.540 venta.
- Dólar blue: $1.540 compra y $1.560 venta.
- Dólar MEP: alrededor de $1.544.
- Dólar CCL: alrededor de $1.618.
- Dólar tarjeta: $2.002.
La atención del mercado estará puesta ahora en la evolución del mayorista durante la rueda y en los dólares financieros, que en las últimas jornadas mostraron mayores movimientos que el blue.
Por ahora, el dato más visible es la escasa distancia entre el dólar informal y el oficial minorista, con apenas $20 de diferencia en las puntas vendedoras al comienzo de la jornada.