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El dólar blue abre a $1.560 y se mantiene apenas por encima del oficial | El Diario de San Luis

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El dólar blue abre a $1.560 y se mantiene apenas por encima del oficial

El paralelo inicia este viernes sin cambios y se vende a $1.560, mientras el Banco Nación ofrece la divisa a $1.540. El MEP ronda los $1.544 y el contado con liquidación continúa por encima de los $1.600.
Cotización del dólar, dólar blue y mayorista
Cotización del dólar, dólar blue y mayorista
Por Christelle Yasmin Videla
Actualidad
25/09/2026

El dólar blue comenzó este viernes 25 de septiembre sin modificaciones respecto del cierre anterior y cotiza a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta en la City porteña.

La cotización paralela mantiene así una diferencia reducida frente al dólar oficial del Banco Nación, que se ubica en $1.490 para la compra y $1.540 para la venta.

Entre ambas referencias hay apenas $20 de diferencia en el precio vendedor, una brecha cercana al 1,3%.

El mercado llega a la última rueda de la semana después de varios días de relativa estabilidad en el blue, aunque con movimientos más marcados en las cotizaciones financieras y una mayor demanda de cobertura sobre el cierre de septiembre.

Cómo cotizan el MEP y el CCL

El dólar MEP se negocia durante las primeras horas en torno a $1.544, mientras que el contado con liquidación se ubica alrededor de $1.618.

La diferencia entre ambos refleja una vez más el mayor costo de sacar divisas del sistema financiero local mediante operaciones bursátiles.

El jueves, el mayorista había terminado la jornada en $1.519 para la venta, luego de avanzar 0,2%, en una rueda marcada por una mayor demanda privada de cobertura.

Ese dato es relevante porque algunas pantallas mostraban durante la mañana de este viernes una cotización mayorista de $1.439, un valor que no resulta consistente con el cierre previo y que podría responder a una actualización incompleta antes del inicio formal de las operaciones.

La referencia general del tipo de cambio peso-dólar se ubicaba esta mañana alrededor de $1.520 por dólar, aunque ese valor no reemplaza las cotizaciones específicas del mercado oficial, financiero o informal.

El dólar tarjeta supera los $2.000

Para quienes realizan consumos en moneda extranjera alcanzados por la percepción impositiva, el denominado dólar tarjeta se ubica en $2.002.

De esta manera, continúa siendo una de las cotizaciones más elevadas disponibles para personas físicas.

Las principales referencias al comienzo de este viernes son:

  • Dólar Banco Nación: $1.490 compra y $1.540 venta.
  • Dólar blue: $1.540 compra y $1.560 venta.
  • Dólar MEP: alrededor de $1.544.
  • Dólar CCL: alrededor de $1.618.
  • Dólar tarjeta: $2.002.

La atención del mercado estará puesta ahora en la evolución del mayorista durante la rueda y en los dólares financieros, que en las últimas jornadas mostraron mayores movimientos que el blue.

Por ahora, el dato más visible es la escasa distancia entre el dólar informal y el oficial minorista, con apenas $20 de diferencia en las puntas vendedoras al comienzo de la jornada.

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