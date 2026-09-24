El tifón Dujuan dejó diez muertos y cuatro desaparecidos en Japón tras lluvias récord

Al menos 10 personas murieron y otras cuatro permanecen desaparecidas tras el paso del tifón Dujuan por Japón. Las intensas lluvias provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra, mientras los equipos de emergencia continúan con las tareas de búsqueda y rescate en las áreas más afectadas.

Entre las víctimas se encuentra una mujer que murió en la prefectura de Kanagawa y un hombre que fue encontrado sin vida dentro de un vehículo que había quedado sumergido en Chiba, al este de Tokio. Ambas prefecturas estuvieron entre las más afectadas por el temporal.

Según la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres de Japón (FDMA), al menos 22 personas resultaron heridas. Los equipos de bomberos y rescate mantienen los operativos en sectores donde se produjeron deslizamientos de tierra y otros daños provocados por las lluvias.

El fenómeno meteorológico dejó además importantes daños materiales. Unos 659 edificios fueron destruidos total o parcialmente, mientras que decenas de miles de hogares permanecían sin electricidad en las prefecturas de Chiba, Kanagawa, Yamanashi y Shizuoka.

Lluvias récord y miles de evacuados

Dujuan afectó principalmente al este de Japón entre el lunes y el martes y dejó registros extraordinarios de precipitaciones. En Oshima, una isla ubicada al sur de Tokio, se acumularon 832 milímetros de lluvia en 48 horas, según la Agencia Meteorológica de Japón.

Durante el momento más intenso del temporal, las autoridades emitieron órdenes de evacuación para más de 1,9 millones de personas en seis prefecturas, entre ellas Tokio, Chiba, Kanagawa, Saitama, Ibaraki y Shizuoka.

El tifón también provocó fuertes alteraciones en el transporte aéreo. Cerca de 400 vuelos fueron cancelados en Haneda y más de 100 en Narita, los principales aeropuertos de Tokio, debido a las condiciones meteorológicas.

Dujuan perdió fuerza después de alejarse de la costa japonesa y fue degradado a ciclón extratropical. Sin embargo, las autoridades mantienen las tareas de asistencia y búsqueda de los desaparecidos mientras continúan evaluando los daños provocados por el temporal.