La ULP capacitará a más de 95 agentes públicos en herramientas digitales

La Universidad de La Punta (ULP) capacitará a más de 95 agentes de la Secretaría de Estado de Política Habitacional en herramientas digitales y comunicación, a partir de un convenio firmado entre ambas instituciones.

La propuesta estará destinada a personal administrativo que cumple funciones en San Luis y Villa Mercedes y tendrá una duración de tres meses. El objetivo es fortalecer conocimientos utilizados diariamente dentro de la administración pública y mejorar la atención a los ciudadanos.

El acuerdo fue firmado por el rector de la ULP, Luis Quintas, y autoridades de la Secretaría de Política Habitacional, encabezadas por Juan Pablo Torres.

También participaron Marcos Lucero, secretario de Extensión y Vinculación de la universidad; Cristian Sindoni, secretario Académico; Gladys Peralta, directora de Atención y Vinculación Habitacional, y la asesora legal Vanesa Domínguez.

Qué aprenderán los agentes

El programa estará dividido en cuatro módulos y combinará actividades presenciales con formación virtual.

Entre los contenidos previstos se encuentran el manejo de Word y Excel, la redacción de textos administrativos, herramientas para la atención al público y técnicas de comunicación efectiva.

El primer módulo se desarrollará de manera presencial, mientras que los tres restantes se dictarán a través de la plataforma virtual de la Secretaría de Extensión y Vinculación de la ULP.

Los trabajadores ya pueden ingresar al entorno digital para comenzar a familiarizarse con la propuesta. Las clases presenciales arrancarán el 29 de septiembre.

Desde la universidad señalaron que este tipo de acuerdos ya se viene implementando con otras dependencias provinciales y municipios.

“Lo venimos haciendo con distintos ministerios y municipalidades que nos solicitan diversas formaciones”, explicó Marcos Lucero, quien destacó la posibilidad de aplicar conocimientos tecnológicos a tareas concretas de la administración pública.

El convenio incorpora así una nueva instancia de capacitación dentro del Estado provincial, con un esquema orientado no sólo al manejo de programas informáticos, sino también a mejorar procedimientos administrativos y la relación cotidiana de los agentes con las personas que realizan trámites y consultas en las oficinas públicas.