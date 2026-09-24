Gallardo debutó con una derrota en Ecuador: Corea del Sur goleó 3-0

Marcelo Gallardo tuvo este jueves su estreno como entrenador de la Selección de Ecuador y el comienzo no fue el esperado: la Tri perdió 3-0 ante Corea del Sur en el estadio Suwon World Cup Stadium, en el primer amistoso de la gira asiática.

El encuentro llegó al entretiempo sin goles y Ecuador logró sostener un partido parejo durante los primeros 45 minutos. Sin embargo, el panorama cambió rápidamente en el complemento. A los 54 minutos, Oh Hyeon-Gyu abrió el marcador para el conjunto surcoreano y, apenas cuatro minutos después, Son Heung-Min amplió la diferencia.

Corea del Sur terminó de sentenciar el encuentro sobre el cierre. Dong-Gyeong Lee ingresó a los 85 minutos en lugar de Son y, apenas un minuto después, convirtió el tercer tanto para establecer el 3-0 definitivo.

Más allá del resultado, el debut le permitió a Gallardo comenzar a observar a un plantel que afronta una etapa de renovación. Para esta convocatoria no estuvieron algunas de las principales figuras ecuatorianas, entre ellas Moisés Caicedo y Piero Hincapié, mientras que Enner Valencia dejó la selección después del Mundial 2026.

El partido también mostró algunos números que reflejan la paridad en determinados aspectos del juego: Ecuador terminó con el 59% de la posesión y registró 11 remates, contra 41% y 10 disparos de Corea del Sur. Sin embargo, el equipo asiático fue más efectivo frente al arco y aprovechó sus oportunidades.

El ciclo de Gallardo continuará durante esta gira por Asia. Ecuador tendrá nuevos compromisos de preparación, entre ellos el encuentro frente a Japón previsto para el 1 de octubre, en una etapa en la que el entrenador argentino comenzará a definir su idea de juego y a evaluar alternativas de cara a los próximos desafíos de la selección.