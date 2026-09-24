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Gallardo debutó con una derrota en Ecuador: Corea del Sur goleó 3-0 | El Diario de San Luis

Fútbol Internacional

Gallardo debutó con una derrota en Ecuador: Corea del Sur goleó 3-0

El entrenador argentino comenzó su ciclo al frente de la Tri con una caída en el amistoso disputado en Suwon. El equipo mantuvo el partido equilibrado en el primer tiempo, pero recibió dos goles en cuatro minutos tras el descanso.
Por Joel Astudillo
Deporte
24/09/2026

Marcelo Gallardo tuvo este jueves su estreno como entrenador de la Selección de Ecuador y el comienzo no fue el esperado: la Tri perdió 3-0 ante Corea del Sur en el estadio Suwon World Cup Stadium, en el primer amistoso de la gira asiática.

El encuentro llegó al entretiempo sin goles y Ecuador logró sostener un partido parejo durante los primeros 45 minutos. Sin embargo, el panorama cambió rápidamente en el complemento. A los 54 minutos, Oh Hyeon-Gyu abrió el marcador para el conjunto surcoreano y, apenas cuatro minutos después, Son Heung-Min amplió la diferencia.

Corea del Sur terminó de sentenciar el encuentro sobre el cierre. Dong-Gyeong Lee ingresó a los 85 minutos en lugar de Son y, apenas un minuto después, convirtió el tercer tanto para establecer el 3-0 definitivo.

Más allá del resultado, el debut le permitió a Gallardo comenzar a observar a un plantel que afronta una etapa de renovación. Para esta convocatoria no estuvieron algunas de las principales figuras ecuatorianas, entre ellas Moisés Caicedo y Piero Hincapié, mientras que Enner Valencia dejó la selección después del Mundial 2026.

El partido también mostró algunos números que reflejan la paridad en determinados aspectos del juego: Ecuador terminó con el 59% de la posesión y registró 11 remates, contra 41% y 10 disparos de Corea del Sur. Sin embargo, el equipo asiático fue más efectivo frente al arco y aprovechó sus oportunidades.

El ciclo de Gallardo continuará durante esta gira por Asia. Ecuador tendrá nuevos compromisos de preparación, entre ellos el encuentro frente a Japón previsto para el 1 de octubre, en una etapa en la que el entrenador argentino comenzará a definir su idea de juego y a evaluar alternativas de cara a los próximos desafíos de la selección.

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