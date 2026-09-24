Andrés Gariano dirigirá Boca-Racing y la designación reavivó la polémica

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó a Andrés Gariano como árbitro de Racing-Boca, el esperado clásico que definirá este domingo a uno de los semifinalistas de la Copa Argentina.

El encuentro se disputará desde las 17 en el Gigante de Arroyito, en Rosario, y tendrá a Lucas Novelli como responsable del VAR. Facundo Rodríguez y Sebastián Raineri serán los asistentes, Diego Romero estará como AVAR y Sebastián Martínez será el cuarto árbitro.

La designación rápidamente puso al arbitraje bajo la lupa. Gariano llega al partido después de protagonizar decisiones discutidas durante el Torneo Clausura y recibir cuestionamientos públicos de protagonistas de distintos equipos.

Los antecedentes que generaron cuestionamientos

Uno de los episodios más recientes ocurrió durante la victoria de River por 2 a 1 frente a Atlético Tucumán.

El cuerpo técnico del Decano reclamó la expulsión de Mauro Arambarri por una infracción sobre Alexis Canelo. Gariano no mostró la tarjeta roja y la decisión provocó una fuerte reacción del entrenador Julio César Falcioni.

“En la falta sobre Canelo era expulsión. Me extraña que para unas cosas miren y para otras no”, cuestionó el técnico después del encuentro.

Gariano también había quedado en el centro de la discusión durante la derrota de River frente a Tigre, cuando el conjunto de Núñez reclamó un penal sobre Ángel Correa que finalmente no fue sancionado.

Después de aquel partido, Nicolás Otamendi cuestionó duramente su actuación y afirmó que el árbitro “no está para dirigir este tipo de competencias”.

Gariano defendió su decisión y explicó que había interpretado la acción como una situación propia del contacto habitual del juego.

Cómo le fue con Boca y Racing

A pesar de la repercusión que generó su designación, el historial de Gariano con los dos equipos es reducido.

A Racing lo dirigió en dos oportunidades. La primera fue en diciembre de 2024, cuando la Academia perdió 3 a 1 frente a Central Córdoba en Santiago del Estero. El segundo antecedente ocurrió en esta Copa Argentina, en el triunfo por 1 a 0 ante San Martín de Formosa.

Con Boca existe solamente un antecedente.

Fue en abril de este año, cuando el Xeneize goleó 4 a 0 a Defensa y Justicia por el Torneo Apertura.

El VAR también tendrá atención especial. Novelli llegará al encuentro después de participar en decisiones discutidas durante otros partidos recientes del fútbol argentino, por lo que la actuación del equipo arbitral será uno de los focos del clásico.

Boca consiguió su clasificación después de eliminar a Vélez por penales, mientras que Racing avanzó tras vencer 1 a 0 a Belgrano.

El ganador del encuentro se enfrentará con Banfield en las semifinales, por lo que el duelo del domingo tendrá no solo el peso propio de un clásico, sino también un lugar entre los cuatro mejores de la Copa Argentina.

Con antecedentes recientes que todavía generan discusión y dos equipos que se juegan buena parte de la temporada en un partido, la tarea de Gariano y las intervenciones del VAR quedarán inevitablemente bajo observación desde el primer minuto.