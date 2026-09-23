Argentina suma 184 medallas y se mantiene segunda en los Juegos Suramericanos

La delegación argentina alcanzó las 184 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y se mantiene en el segundo puesto del medallero general, detrás de Brasil.

El equipo nacional acumula hasta el momento 48 medallas de oro, 51 de plata y 85 de bronce, en una actuación que le permite conservar una posición destacada en la competencia continental.

Brasil lidera la clasificación con 204 preseas, incluidas 83 doradas, mientras que Colombia aparece en el tercer lugar con 45 medallas de oro y un total de 125.

Dos oros para el hockey argentino

La jornada del martes tuvo como protagonistas a Las Leonas y Los Leones, que consiguieron las dos medallas doradas de Argentina.

El seleccionado masculino de hockey sobre césped venció 3-1 a Chile en la final, mientras que el equipo femenino se impuso por 5-0 ante el mismo rival.

Ambos triunfos permitieron ampliar la cosecha argentina y consolidar el aporte de los deportes colectivos al medallero nacional.

También hubo podios en atletismo

En atletismo, Matías Reynaga obtuvo la medalla de plata en los 10.000 metros masculinos, mientras que Nélida Peñaflor consiguió el bronce en la misma distancia femenina.

Además, el relevo mixto de 4x100 integrado por Lucas Villegas, Milagros D’Amico, Tomás Mondino y Guillermina Cossio alcanzó la medalla de plata.

En tenis de mesa, la dupla conformada por Santiago Lorenzo y Camila Argüelles ganó el bronce en dobles mixto.

Argentina busca sostener su posición

La delegación nacional también sumó resultados importantes en disciplinas como vóleibol, handball, sóftbol, waterpolo, tiro con arco, squash y remo costero.

Entre ellos, el equipo masculino de handball derrotó 27-17 a Paraguay, el seleccionado de vóleibol venció 3-0 a Colombia y el conjunto masculino de sóftbol superó 12-0 a Perú.

Con varias competencias todavía en desarrollo, Argentina continúa sumando medallas y busca sostener su presencia entre las delegaciones más destacadas de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.