La corbata de Milei en la ONU y el mensaje detrás de su homenaje a Adam Smith

Javier Milei volvió a incorporar un mensaje vinculado con sus ideas económicas a su vestimenta. Durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Presidente utilizó una corbata con un diseño que reproduce el perfil de Adam Smith, considerado uno de los principales referentes de la economía liberal.

El detalle fue destacado por el canciller Pablo Quirno, quien publicó una fotografía junto al mandatario y al ministro de Economía, Luis Caputo, con un comentario que invitaba a observar la prenda.

La elección no fue casual. El propio Milei explicó posteriormente que la corbata representa una declaración vinculada con su admiración por Smith y con el papel que atribuye a sus ideas frente a los desafíos económicos actuales.

Una prenda con historia

La denominada “corbata de Adam Smith” tiene un recorrido ligado a los círculos académicos y políticos vinculados con el liberalismo económico.

Según información difundida por la comitiva argentina, el diseño fue creado en 1968 por integrantes del Political Economy Club de la Universidad de St Andrews, en Escocia. Más tarde, el Institute of Economic Affairs de Londres contribuyó a su difusión comercial.

Con el paso del tiempo, la prenda se convirtió en una señal de identificación entre economistas, académicos y dirigentes defensores de las ideas de mercado.

Durante las décadas de 1970 y 1980, ganó visibilidad por las apariciones públicas del economista estadounidense Milton Friedman, uno de los principales referentes de la Escuela de Chicago.

El vínculo con Milton Friedman

Milei contó que recibió la corbata como regalo de Gerardo Bongiovanni, presidente de la Fundación Libertad, durante una de las premiaciones que le otorgaron.

El Presidente señaló que, según lo que conoce, la prenda podría haber pertenecido a Friedman o ser muy similar a las que utilizaba el economista estadounidense.

“Esta corbata es toda una declaración”, afirmó Milei al explicar el significado de su elección.

El mandatario también recordó que habitualmente no utiliza corbatas rayadas, pero consideró que el contexto actual de desarrollo de la inteligencia artificial era una oportunidad para recuperar las ideas de Adam Smith.

Adam Smith y la inteligencia artificial

Milei sostuvo que los aportes de Smith continúan siendo relevantes para interpretar fenómenos como la división del trabajo, el crecimiento económico y el progreso tecnológico.

En esa línea, definió a la inteligencia artificial como “la fábrica de alfileres del siglo XXI”, en referencia al ejemplo utilizado por Smith para explicar cómo la especialización permite aumentar la productividad.

El Presidente también vinculó esas ideas con debates actuales sobre apertura comercial, competencia y desregulación.

De esta manera, la corbata utilizada en la ONU funcionó como un elemento simbólico que conectó la tradición del pensamiento económico liberal con la interpretación que Milei realiza sobre el impacto de la inteligencia artificial y los cambios tecnológicos en la economía.