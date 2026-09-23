Milei trató de 'parásitos' a la ONU y volvió a plantear el reclamo argentino por Malvinas

El presidente Javier Milei brindó este miércoles su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, donde cuestionó el funcionamiento del organismo internacional y volvió a plantear el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.

Durante su tercera participación ante la ONU, el mandatario también defendió una agenda vinculada con la libertad económica, la reducción de regulaciones y el desarrollo de la inteligencia artificial.

Críticas al funcionamiento de Naciones Unidas

Milei cuestionó el papel de la Organización de las Naciones Unidas frente a distintos conflictos internacionales y sostuvo una postura crítica respecto del funcionamiento del sistema multilateral.

En ese marco, calificó al organismo como “inútil” y cuestionó lo que describió como una estructura burocrática alejada de los problemas concretos de los ciudadanos.

Sus declaraciones se inscriben en la posición que el Presidente ya había expresado durante sus intervenciones anteriores ante la Asamblea General.

El reclamo por las Islas Malvinas

Uno de los ejes centrales del discurso fue la reivindicación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.

Milei sostuvo que Malvinas constituye una causa nacional y reclamó que se retomen las negociaciones con el Reino Unido, en línea con la posición histórica argentina.

Además, cuestionó las actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en el área y advirtió que el Gobierno podría adoptar medidas contra empresas que operen sin autorización argentina.

El planteo se produjo en un contexto de diferencias diplomáticas con el Reino Unido por la explotación de recursos petroleros en las islas.

Inteligencia artificial y libertad económica

Otro de los temas abordados por el Presidente fue el desarrollo de la inteligencia artificial.

Milei defendió una postura contraria a la regulación preventiva del sector y sostuvo que la tecnología puede funcionar como un motor de productividad, crecimiento económico y generación de empleo.

En esa línea, planteó la necesidad de evitar restricciones que, según su visión, podrían limitar la innovación y el desarrollo de nuevas inversiones.

Una intervención con eje internacional

El discurso ante la Asamblea General combinó críticas al funcionamiento de los organismos multilaterales, la defensa de la libertad económica y el reclamo argentino por la soberanía de las islas del Atlántico Sur.

La intervención de Milei volvió a colocar la cuestión Malvinas dentro de la agenda internacional del Gobierno argentino, junto con sus planteos sobre el rol de la ONU y el futuro de la inteligencia artificial.