Colapinto terminó 18° en la primera práctica del GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto comenzó con dificultades su participación en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 y terminó en el 18° puesto de la primera práctica libre disputada este jueves en el circuito callejero de Bakú.

El piloto argentino marcó un tiempo de 1 minuto, 47 segundos y 523 milésimas con su Alpine A526 y quedó a 2,136 segundos de George Russell, que fue el más rápido de la sesión con Mercedes.

Colapinto completó 22 vueltas y quedó además a 480 milésimas de Pierre Gasly, su compañero de equipo, que finalizó 16°. Entre ambos Alpine se ubicó Sergio “Checo” Pérez con Cadillac.

La diferencia interna volvió a mostrar que Alpine tendrá trabajo por delante para encontrar rendimiento en un circuito especialmente exigente, donde la velocidad en las largas rectas debe combinarse con precisión entre los muros del trazado urbano.

Russell marcó el ritmo

George Russell fue la referencia de la primera tanda con un registro de 1:45.387.

Max Verstappen terminó segundo, a exactamente cuatro décimas, mientras Charles Leclerc quedó tercero a 0.404 y Lewis Hamilton fue cuarto a 0.437.

Kimi Antonelli se mantuvo quinto pese a que su actividad terminó prematuramente por un problema hidráulico en su Mercedes. El italiano debió detenerse en la curva 7 cuando restaban más de 30 minutos para el cierre de la sesión.

Oscar Piastri fue sexto con McLaren, seguido por Liam Lawson, Arvid Lindblad, Esteban Ocon y Gabriel Bortoleto, que completó los diez primeros lugares.

Lando Norris tampoco tuvo una sesión sencilla y quedó 14°, después de perder buena parte del entrenamiento mientras McLaren trabajaba sobre inconvenientes en su monoplaza.

Una práctica con varios problemas

La primera hora de actividad estuvo marcada por distintos incidentes.

Carlos Sainz tuvo problemas en los frenos traseros de su Williams e incluso se registró fuego en esa zona del auto. Antonelli sufrió su falla hidráulica, mientras que Lindblad protagonizó una salida de pista en la curva 7.

Nico Hulkenberg también debió detener su Audi en los minutos finales, lo que provocó otro período de Virtual Safety Car.

Para Colapinto, la principal referencia quedó dentro del propio equipo. El argentino necesita achicar la diferencia con Gasly y encontrar mayor ritmo en un circuito donde cualquier error se paga caro por la cercanía de los muros.

El cronograma de Bakú tiene este año una particularidad: toda la actividad fue adelantada un día. La clasificación será el viernes y la carrera se disputará el sábado 26 de septiembre, debido a que el domingo se conmemora en Azerbaiyán el Día del Recuerdo.

La primera práctica dejó a Colapinto en la zona baja, pero también una primera fotografía del potencial del Alpine. El desafío será transformar los datos recogidos en pista en una mejora concreta antes de la clasificación, donde las diferencias en Bakú pueden resultar decisivas.