La Maternidad Carlos Luco recibirá equipamiento por más de $1.150 millones

La Maternidad “Doctor Carlos Alberto Luco” de Villa Mercedes sumará nuevo equipamiento hospitalario por más de $907 millones, tras la firma del decreto de adjudicación encabezada este jueves por el gobernador Claudio Poggi.

La inversión estará dirigida principalmente a fortalecer la atención neonatal, el diagnóstico y distintas áreas de apoyo del establecimiento ubicado en el barrio Los Poetas. A ese desembolso se agrega la incorporación de un mamógrafo digital con tomosíntesis valuado en alrededor de $245 millones, que ya fue puesto en funcionamiento.

De esta manera, las inversiones anunciadas durante la jornada superan en conjunto los $1.150 millones para una institución que atiende a pacientes de Villa Mercedes y también recibe derivaciones de localidades del sur provincial.

Entre los equipos incluidos en la adjudicación aparecen cinco respiradores con sensado de flujo proximal y 10 monitores multiparamétricos, destinados especialmente al seguimiento de recién nacidos que requieren cuidados intensivos.

También se comprarán 10 lámparas LED de fototerapia, 10 extractores eléctricos dobles de leche, 10 reanimadores para lactantes, 10 mezcladores de oxígeno y aire de bajo flujo y 10 laringoscopios neonatales.

La adquisición incluye además instrumental para diagnóstico y laboratorio, entre ellos ópticas para laringoscopios, un luminómetro, una cabina de flujo laminar y un autoclave eléctrico vertical.

Un nuevo mamógrafo para Villa Mercedes

Durante la visita también comenzó a funcionar un mamógrafo digital directo MMS Giotto con tomosíntesis, adquirido mediante una inversión aproximada de $245 millones.

La tecnología permite obtener múltiples imágenes de la mama desde distintos ángulos y reconstruirlas en cortes finos, una herramienta que puede facilitar la evaluación del tejido y complementar la mamografía convencional, especialmente en determinados casos clínicos.

La ministra de Salud, Teresa Nigra, sostuvo que la incorporación busca mejorar la capacidad de diagnóstico temprano en Villa Mercedes y ampliar la cobertura hacia el sur provincial. También señaló que San Luis cuenta con un equipo de características similares en el hospital del departamento San Martín.

Nigra vinculó la inversión con la prevención del cáncer de mama y afirmó que contar con mejores herramientas de diagnóstico permite acelerar estudios y ampliar las posibilidades de detección temprana. La funcionaria señaló además que la Provincia registra una incidencia relevante de esa enfermedad, afirmación realizada durante la actividad oficial.

Poggi destacó la inversión en salud pública

Poggi aprovechó la recorrida para reconocer al personal sanitario y sostuvo que el sistema público atraviesa una etapa de mayor demanda.

“Las obras sociales están pistoneando y todos quieren venir a la salud pública”, afirmó el Gobernador, quien aseguró que el Estado busca acompañar esa presión con inversiones tanto edilicias como en tecnología médica.

El mandatario afirmó que el sistema sanitario de Villa Mercedes tendrá “un antes y un después respecto al comienzo de la gestión”, una definición con la que volvió a colocar a la infraestructura y al equipamiento hospitalario entre los ejes de su política sanitaria.

Con el mamógrafo ya operativo y la adjudicación de los nuevos equipos formalizada, el próximo paso será completar la provisión e instalación del instrumental adquirido. La incorporación apunta especialmente a reforzar neonatología y diagnóstico, dos áreas sensibles dentro de una Maternidad que concentra buena parte de la atención materno-infantil de Villa Mercedes y del sur de San Luis.