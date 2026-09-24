Olivero sobre Rodríguez Saá: “En La Punta no puso ni medio metro de caños de gas”

El senador cuestionó la gestión del exgobernador Alberto Rodríguez Saá durante la inauguración de la red de gas natural para los barrios 74 y 600 Viviendas de La Punta. Comparó este desprecio del octogenario ex mandatario a la figura de Claudio Poggi que en esta actual gestión ya visitó 58 veces el lugar, trayendo obras, progreso y cumpliendo el sueño del gas natural.

En su discurso, el legislador comparó la situación de infraestructura de la ciudad durante las administraciones anteriores con las obras que actualmente impulsa el Gobierno provincial.

La obra habilitada permitirá que 674 familias accedan al servicio de gas natural y forma parte de un proyecto que continuará con el barrio 900 Viviendas.

Críticas por la falta de obras

Olivero sostuvo que los barrios beneficiados fueron construidos y entregados durante la primera gestión de Claudio Poggi, entre 2011 y 2015, pero que debieron esperar más de una década para contar con la conexión a la red de gas.

“El 74 y el 600 tuvieron los ocho años de la gestión del exgobernador. Sin embargo, no puso ni medio metro de cañería de gas”, afirmó.

El senador también cuestionó la política habitacional de la administración anterior y aseguró que durante el período de Rodríguez Saá no se entregaron nuevas viviendas en La Punta.

Según señaló, entre 2011 y 2015 se habían entregado 1.850 casas en distintos barrios de la ciudad.

La comparación con la gestión actual

Durante su intervención, Olivero destacó además la relación entre el Municipio de La Punta y el Ejecutivo provincial.

En ese contexto, afirmó que Rodríguez Saá visitó la ciudad en dos oportunidades durante sus ocho años de gestión, mientras que Poggi acumuló 58 visitas durante los primeros dos años y medio de su actual mandato.

El legislador también recordó un proyecto anunciado para la zona de la Circunvalación Cabildo Patrio, que contemplaba un parque acuático, canchas deportivas y un quincho.

Sobre esa iniciativa, cuestionó que solamente se hubiera realizado la limpieza del sector.

Nuevas viviendas en ejecución

Olivero valoró la reactivación de la construcción de viviendas y mencionó las 34 unidades que se ejecutan frente al barrio 125, cuya entrega, según anticipó, está prevista para el próximo mes.

“Como es una política de Estado, se van a seguir construyendo más casas en La Punta, generando trabajo, progreso y soluciones habitacionales para todos los punteños”, expresó.

El senador también destacó la importancia de la llegada del gas natural para las familias beneficiadas y sostuvo que el servicio representa una mejora concreta en la calidad de vida.

La inauguración de la obra estuvo así acompañada por un discurso con fuertes cuestionamientos a la gestión anterior y una reivindicación de las políticas de infraestructura y vivienda impulsadas por el actual Gobierno provincial.