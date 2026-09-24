Día del Empleado de Comercio: el lunes 28 casi no habrá actividad en los negocios de San Luis

La actividad comercial en la ciudad de San Luis será reducida el próximo lunes 28 de septiembre, debido a la celebración del Día del Empleado de Comercio.

Según estimaciones de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de San Luis, alrededor del 90% de los negocios permanecerán cerrados durante esa jornada, incluidos supermercados, grandes superficies comerciales y centros comerciales abiertos.

La fecha conmemorativa se celebra originalmente el 26 de septiembre, pero este año fue trasladada al lunes mediante un acuerdo entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios y las cámaras empresariales.

Qué comercios permanecerán cerrados

El vicepresidente de la Cámara de Comercio de San Luis, César Romero, explicó que la mayoría de los establecimientos no abrirá sus puertas el lunes.

La medida alcanzará a numerosos comercios de la ciudad y también a grandes superficies y supermercados, por lo que se prevé una jornada con escasa actividad comercial.

De todos modos, los propietarios que decidan atender sus negocios por cuenta propia podrán hacerlo.

Cómo se pagará la jornada

En caso de que un comercio abra y sus empleados trabajen, la jornada deberá liquidarse de acuerdo con el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, que contempla el pago correspondiente a un feriado.

Esto implica que los trabajadores que presten servicios deberán percibir una remuneración equivalente al doble, según lo establecido por la normativa laboral vigente.

La apertura de los locales dependerá, en esos casos, del acuerdo entre empleadores y trabajadores, siempre que se respeten los derechos laborales.

Una jornada de descanso para los trabajadores

Desde la Cámara de Comercio destacaron la importancia de respetar la fecha y reconocer el trabajo cotidiano de quienes se desempeñan en el sector mercantil.

Romero señaló que la jornada representa una oportunidad para que los empleados comerciales accedan a un día de descanso, aunque aclaró que algunos establecimientos podrían optar por abrir debido a necesidades operativas o comerciales.

Por ese motivo, se recomienda a los consumidores organizar sus compras con anticipación, especialmente teniendo en cuenta que la actividad será limitada durante el lunes 28 de septiembre.