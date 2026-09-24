Un toro embistió y mató a un productor de 75 años mientras trabajaba en un corral

Un productor rural de 75 años murió luego de ser embestido por un toro mientras trabajaba dentro de un corral en un establecimiento ubicado en cercanías de Pedro Luro, en el partido bonaerense de Villarino.

La víctima fue identificada como Aníbal Dukardt, un hombre con amplia experiencia en tareas rurales que durante la tarde del martes 22 de septiembre se encontraba trabajando con la hacienda acompañado por su hijo, un empleado y un veterinario.

El episodio ocurrió en un campo situado a unos 13 kilómetros del casco urbano de Pedro Luro.

Por causas que todavía son materia de investigación, un toro Aberdeen Angus sin cornamenta lo embistió de frente cuando se encontraba dentro del corral.

El animal pesa entre 600 y 800 kilos, según la información conocida tras el accidente. El impacto fue directo y le provocó al productor múltiples traumatismos de extrema gravedad.

Murió durante el traslado

Luego del ataque, Dukardt fue trasladado rápidamente al Hospital de Pedro Luro, donde ingresó alrededor de las 18:50.

Los médicos le brindaron las primeras atenciones y, debido a la gravedad de sus lesiones, resolvieron derivarlo al Hospital Interzonal José Penna de Bahía Blanca, a unos 120 kilómetros de distancia.

El productor no llegó a destino.

Su estado se agravó durante el viaje y murió dentro de la ambulancia mientras era trasladado hacia Bahía Blanca.

El secretario de Seguridad de Villarino, Gustavo Pacheco, confirmó que el animal atacó de frente al chacarero y señaló que se trató de un episodio inesperado durante una tarea habitual de manejo de ganado.

De acuerdo con los testimonios recogidos hasta el momento, el toro habría embestido únicamente a Dukardt. Las otras personas que se encontraban trabajando en el lugar no resultaron heridas.

La Justicia investiga el accidente

La causa quedó en manos de la Ayudantía Fiscal de Villarino, a cargo de Ariel Antonio Dimas García.

La Justicia dispuso la realización de la autopsia y la toma de declaración a quienes estaban presentes en el establecimiento cuando ocurrió la tragedia.

Las primeras actuaciones fueron encuadradas como averiguación causal de deceso y, por el momento, los investigadores consideran que se trató de un accidente durante las tareas rurales.

La muerte de Dukardt provocó conmoción en Pedro Luro y en la comunidad agropecuaria de Villarino, donde familiares, amigos y vecinos comenzaron a despedirlo públicamente.

El episodio vuelve a poner en evidencia los riesgos que implica el manejo de animales de gran porte: incluso para trabajadores experimentados, una reacción imprevista de un bovino de varios cientos de kilos puede convertirse en cuestión de segundos en una situación fatal.